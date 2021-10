Desaparecerán 19.000 pokeparadas de Pokémon Go

En Japón, Pokémon Go tendrá un importante cambio que se notará a partir del 1 de noviembre: más de 19.000 pokeparadas y gimnasios desaparecerán por completo del juego.

Esto porque la tienda 7-Eleven de Japón anunció que llega a su fin la colaboración con Nintendo y Pokémon Go. Gracias a esta sociedad, prácticamente todas las tiendas de la cadena en el país asiático eran una pokeparada o bien un gimnasio, lo cual resultaba muy conveniente para ambas partes.

Sin embargo, la alianza termina en la fecha indicada y eso significa que el número de pokeparadas se verá muy reducido. No está claro si Niantic reemplazará estos puntos de interés dentro del juego con pokeparadas y gimnasios en lugares cercanos, o si dichos espacios quedarán finalmente vacíos.

De cualquier manera, que este tipo de acuerdos lleguen a su fin parece normal en un juego que poco a poco se apaga luego de cinco exitosos años. Pokémon Go se estrenó en 2016 y desde entonces Niantic ha agregado mucho contenido, incluso ha realizado celebraciones anuales para festejar los hitos del juego.

Ni siquiera la pandemia redujo la popularidad de Pokémon Go, que requiere salir a la calle a cazar pokémones o interactuar con otros usuarios. Niantic también llevo a cabo algunos ajustes para aumentar la distancia necesaria para estar dentro de lugares específicos del juego, lo que permitió que la gente pudiera jugar sin problemas, aun en medio del encierro.

Cabe destacar que estas pokeparadas que desaparecen afectarán solo a Japón, aunque no sería de extrañar que en el futuro ocurran situaciones similares en el resto del mundo. Todos los juegos globales en algún momento tendrán que llegar a su fin y Pokémon Go no será la excepción.

Con información de Digital Trends

Por: Reporte Confidencial