Familiares de menor asesinado en Tibú se llevan el cuerpo para Venezuela y manifiestan no saber del caso

Un menor de 15 años que fue asesinado el pasado viernes en Tibú al Norte de Santander, en Colombia, pertenecía a la comunidad wayú del estado Zulia, afirmó este 12 de octubre el diario El Tiempo.

Dos familiares del menor habrían llegado a Cúcuta para llevarse el cuerpo, quien junto a otro joven de 18 años fueron sorprendidos en un presunto robo y fueron ultimados. No obstante, los familiares expresaron que no quieren hablar porque solo saben a partir de lo que ha salido en los medios de comunicación y hasta que no tengan esclarecimiento del caso, no hablarán sobre el hecho, destacó el medio.

Según el portal, el muchacho había migrado hace algunos meses hacia una zona rural de Tibú para trabajar en algunas veredas en la recolección de cultivos ilícitos y desde hace unas semanas se había radicado en el casco urbano de Tibú luego de hacer amistad con el otro joven que fue asesinado junto a él.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados desde la morgue de Tibú a las instalaciones de Medicina Legal en Cúcuta.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades colombianas no habían podido dar identificar a ambos jóvenes y se espera que los familiares del menor, puedan brindar esa información, aunque la Fiscalía General de Venezuela indicó a través de una carta que el muchacho respondía al nombre de Alexander José Fernández Rodríguez y pidió al fiscal Francisco Barbosa en Colombia que investigue y se esclarezca el hecho.