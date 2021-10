México | Madre de niño con cáncer suplica de rodillas a diputada de Morena quimios para su hijo y la legisladora le da la espalda

La madre de un menor con cáncer se arrodillo ante la diputada de Morena Merary Villegas para suplicar que su hijo tenga acceso a quimios, pero la legisladora le dio la espalda y se retiró a su curul durante la sesión de este martes en el recinto de San Lázaro.

“Ayúdenos, la verdad mi hijo no tiene medicamentos”- suplicó la señora Débora Medina, madre de un adolescente de 14 años diagnosticado con cáncer en 2009.

Medina Hernández manifestó su desesperación hacia la diputada porque su hijo, diagnosticado con histiocitosis de células de Langerhans, reciba sus tratamientos, en especial de hormona de crecimiento, pero la diputada morenita se desprendió de la mano de la mujer y se fue hacia su bancada.

-Eso es teatro, eso es teatro, eso es teatro- reprochó a su vez otra legisladora de Morena.

-No tiene hormona de crecimiento, no, no la tiene-dijo sollozante la señora Medina.

-Ya vámonos, no se arrodille- dice otra persona que la encamina hacia la salida del salón.

Otra madre de una niña también suplicaba: “En la actualidad los niños necesitan quimios, por favor ayúdennos. Mi hija no la recibe….”.

La diputada Merary Villegas, quien fue videograbada, dijo a las madres de familia: “Si ustedes reconocen y asumen la responsabilidad que tienen con el gobierno, jalamos todos”, previo a que la señora Débora Medina se arrodillara.

Ambas mujeres ingresaron al salón de sesiones con el grupo parlamentario del PAN, que por medio de Mariana Gómez del Campo presentó un punto de acuerdo para exigir al gobierno federal resolver el desabasto de medicamentos contra el cáncer en todas sus modalidades y garantizar el derecho de niñas y niños a la salud y a la vida.