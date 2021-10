producción de gasolina sigue siendo insuficiente en Venezuela

1291297

Barcelona.- Ante las continuas denuncias registradas a nivel nacional por la escasez de combustible que se ha venido agudizando desde mediados de septiembre, el secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, reveló que la producción de combustible sigue siendo insuficiente en Venezuela.

Así lo dio a conocer el dirigente sindical petrolero al equipo de El Pitazo, la tarde de este martes, 12 de octubre, cuando explicó que para garantizar el abastecimiento al parque automotor a nivel nacional se necesita una producción de 120.000 barriles de gasolina diariamente.

“En la refinería de Puerto La Cruz se está produciendo entre 30 y 50.000 barriles de combustible diariamente y en Amuay 39.000 barriles en el mismo lapso, lo que refleja la falta de producción nacional porque El Palito sigue parado”, indicó.

Bodas expresó que para garantizar combustible a los conductores de la región Oriental se necesita, al menos, 15.000 barriles de combustible por día, razón por la que no se explica la escasez del mismo que se mantuvo por tres semanas consecutivas y que generó protestas en los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre en las últimas dos semanas.

La escasez de combustible ha acentuado las colas que no terminan de desaparecer en la región Oriente del país. En Anzoátegui, por ejemplo, los usuarios hacen colas por dos días, en Monagas dos semanas y media y en Sucre una semana. La situación también ha generado que la venta ilegal de gasolina se mantenga con precios entre 1 y 2 dólares por litro.

“Contamos con una reserva estratégica que maneja el Gobierno y que no sabemos cómo la están distribuyendo. En Oriente es donde se está produciendo mayor cantidad de combustible, por lo que presumimos que están desviando la gasolina a Caracas y al Occidente debido a la falta de producción para esas zonas”, recalcó Bodas.

El dirigente sindical que hace vida en el estado Anzoátegui asegura que el Gobierno ha realizado un esfuerzo por aumentar la producción nacional, pero aún así sigue siendo insuficiente por el deterioro y grandes inversiones que necesitan las refinadoras a nivel nacional.

“A Venezuela sigue llegando combustible y aditivos, pero no sabemos quién los trae y si han llegado últimamente ya que los boques ahora no tienen bandera ni nombres y también apagan sus radares, no sabemos de dónde vienen y qué traen”, puntualizó.

Giovanna PellicaniOriente