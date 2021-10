Adriana Azzi: Horóscopo del 14 de octubre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 14 de octubre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Fe.

Número de suerte: 891

Te mantienes firme en algo que quieres hacer. Asistes a una consulta esotérica donde se aclaran dudas. Personas de otras tierras que llegan a tu casa. Si debes perdonar hazlo. Algo con documentos o contratos que firmas. Debes adelgazar. Vences la victoria está de tu lado. Celebraciones.

Trabajo: Recibes una noticia de empleo. Vas a otro lugar con nuevas oportunidades y mejor cosas nuevas.

Salud: Quebranto.

Amor: Regalo que te sorprende. Alegrías con hijo. Lo estancado en el amor se pone en movimientos.

Parejas: Estarás pendiente de otros en tu entorno. Debes sentirte bien ya que el amor está en tu vida. Decreta lo que quieres.

Solteros: Te conectas con lo que quieres o a dónde quieres llegar. Tus sentimientos se aclaran.

Mujer: Esta semana será fuerte ya que logras metas en lo laboral y familiar. Amiga pendiente de ti.

Hombre: Viajes después de mucho trabajo. Una mujer o amiga que está pendiente de ti.

Consejo: Cuidado con lo que dices.

Tauro

Palabra clave: Día.

Número de suerte: 766

Mudanzas y cambios en tu entorno. Tendrás tristeza por decisiones que debes tomas. Mejoras. Compra de muebles. Debes romper viejos moldes. Te reconcilias con alguien que será positivo en tu futuro. Buen momento para cerrar tratos. Viaje a sitio muy frío. Viaje por avión.

Trabajo: Te sientes incómodo (a) con un compañero que no haces las cosa bien. Hay algo que no apruebas por engaño.

Salud: Dolor muscular.

Amor: Esta semana será positiva para el amor. Día muy movido en esta semana. Compras de libros.

Parejas: Sueños. Estarás pasando una etapa clave para tu vida profesional. Debes cuidar tus alimentos.

Solteros: Algo con modas que serás clave. Salidas nocturnas en grupo que te conviene. Buenas nuevas.

Mujer: Compras con tu familia de alimentos. Cambios en tu entorno. Planes para pasar la vida en otra ciudad.

Hombre: Compra de vehículo o vendes. Viaje por cambio de empleo o ciudad nueva. Amigo, de sitio de montaña que te busca.

Consejo: No tengas miedo a nada.

Géminis

Palabra clave: Esperanza.

Número de suerte: 905

Serás líder en tu sitio de trabajo. Alegrías en tu familia ya que tu pareja tiene logros laboral. Créditos y pagos. Este es el mes del dinero. Tendrás reuniones con personas importantes. Llamadas. Cambios positivos para ti. Algo de una protección que debes activar o tener. Abundancia y cambios.

Trabajo: Deja el pasado y vive este momento. Cambios en lo laboral. Ayudas a personas y familiares en lo laboral.

Salud: Cuidado con cambio de clima.

Amor: Debes prestarle más atención a tu vivienda. Crédito que te aprueban. Nuevas ideas para producir.

Parejas: Cambios en la relación con tus hijos. Alguien que se va de tu casa y sufres pero será mejor para ti.

Solteros: Busca el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Debes cuidar tú mismo tu alimentación. Compra de libros de autoayuda.

Mujer: Calma piensa bien lo que vas hacer no le des el gusto a otros. Terapias viajes y charla que verás su frutos.

Hombre: Cuidado con tus decisiones enemigo a tu lado que no lo ves. Ves un letrero que te hará reflexionar tu eres un príncipe.

Consejo: Busca ayuda espiritual.

Cancer

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 672

Debes pagar deuda ya que eso te cierra los caminos para la prosperidad. No aguantes cosas de los demás. Levántate ya que la vida te da una nueva oportunidad. Cambios positivos. Estarás en un sitio de muchos paisajes y comidas especiales. Alegrías y celebraciones. Desayuno especial.

Trabajo: Hermana que te pide ayuda en lo laboral, inicias estudios para mejorar para tu retiro de tu parte laboral.

Salud: Molestia en los pies.

Amor: No escuches chismes ni comentarios mal intencionados. Asistes a un matrimonio. Toma las cosas con calma.

Parejas: Salidas a una cena con tu pareja que será especial. Sueños que se hace realidad. Grandes necesidad que se cubren.

Solteros: Analiza lo que quieres no tomes decisiones apresuradas, piensa lo que quieres hacer.

Mujer: Cuida tus emociones no permitas que otros destruyan tu felicidad. Hecho curioso con una enumeración.

Hombre: Terminas con una mudanza. Inicias una nueva vida. No te vayas para atrás. Cuida lo que está a tu lado.

Consejo: No te sientas culpable de nada.

Leo

Palabra clave: Protección.

Número de suerte: 833

Pasaste por pruebas muy fuerte, Llega el cambio no lo dejes perder por los miedos o temor. Nuevas relaciones. Remodelaciones en tu casa o cuarto. Personas de fuera del país que llega y trae buenas noticias. Debes ampliar tus horizontes en lo que quieres y te conviene. Inicias estudios.

Trabajo: Cambios en tu vida y negocio propios. Celebraciones mujer que te apoya en lo laboral.

Salud: Hacer revisión en la vista.

Amor: Cambios en esta semana en lo relacionado al amor. Amigas que te busca para pedirte disculpas.

Parejas: Debes hacer nuevos planteamientos. Debes sentirte feliz ya que el amor está de tu lado.

Solteros: Viene una metas la cual logras. Eres dueño de tu destino. Triunfo económico. Celebraciones.

Mujer: Compra de ropa blanca. Deja las rencillas por celos. Disfruta el amor. Deja el miedo. Comparte más.

Hombre: Compartes intereses espirituales. Cuidado con lo que dices delante de los niños.

Consejo: Tienes protección Angelical.

Virgo

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 904

Cambio de look. Cuidado con las personas falsas. Cambios en tu vida. Celebraciones importantes en tu vida algo grande llega para ti con muchas bendiciones. El que tú controles no significa amor. Mudanzas que se activa inesperado. Estarás brillando en un entorno laboral o social.

Trabajo: Harás un cambio y una nueva vida. Grandes inversiones en el extranjero. Te enteras de una persona muy enferma.

Salud: Alergias de piel.

Amor: Conquistas el amor. Sales bien en una dificultad. Triunfos. No quieres dejar lo que has construidos.

Parejas: Alguien, se quiere aprovechar de ti. Escucha a personas mayores que te hablan.

Solteros: Evita las luchas por poder. Recuperas viejas amistades. Alguien del pasado que llega a tu vida por otros.

Mujer: Estarás en un sitio y enfrentas a otros sin importar los problemas que traigan. Viajes por algo de música.

Hombre: Hijo que quieren algo apóyalo. Mujer que no te deja de vigilar. Cuidado con ex.

Consejo: Es el momento de sanar lo que tienes por dentro.

Libra

Palabra clave: Reflexión.

Número de suerte: 782

Problema con persona muy querida. Estabilidad y firmeza con una pareja. Busca el equilibrio. La vida muchas veces es corta y no vives como es. Tendrás caminos abiertos en apertura de un nuevo negocio o inversiones no lo dejes pasar. Debes activar las buenas energías.

Trabajo: Limpia el sitio donde trabajas. Conoces a una persona en la parte laboral que se activa pasiones.

Salud: Hacer dieta.

Amor: Nuevas informaciones por internet en algo que está investigando no te dejes engañar. Nuevas entrevistas.

Parejas: Sentirás el apoyo de tu pareja en lo que quieres hacer. Verdades y mentiras que debes cuidar.

Solteros: Amigo abogado que te busca. Cambios en tus planes inesperados. Viaje por carretera. Mujer que no está clara en lo que quiere.

Mujer: Alegrías. Logras algo que querías. Pídeles mucho a tus santos protectores. Algo negativo que se cae.

Hombre: No abandones a tu familia tanto tiempo, por el trabajo. Hecho curioso con una virgen llena de flores.

Consejo: No te compares con nadie.

Escorpio

Palabra clave: Arrepentimiento.

Número de suerte: 976

Disgusto por falta de acuerdo. Algo que se descubre de un amigo en su vida privada. No te involucres en asuntos que no te conviene. No permita que el amor se destruya conversa y aclara. Algo de un botón de oro. Compra de miel y flores. Estarás contento con personas con quien trabajas.

Trabajo: Solucionas un problema laboral. Te ganas un dinero por un servicio profesional.

Salud: Malestar de oído.

Amor: Cuidado con las intranquilidades. Llega alguien con buenas intenciones.

Parejas: Serás el guía de un grupo. Estarás en una reunión con muchas personas de poder.

Solteros: Te levantas y vuelves a caer. No te sientes débil, enfrenta sal de donde estás solo tú lo puedes hacer.

Mujer: Te sentirás bien con una persona muy tierna o cariñosa. Cuidado con lo que dices.

Hombre: Has tenido el deseo de irte corriendo de un sitio. Logras algo en lo laboral, recibes ayuda y sales adelante.

Consejo: Respeta las decisiones de otros.

Sagitario

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 266

Discusiones en la calle por automóviles. Escribes un correo que te trae claridad en algo. Sentirás lástima por una mujer que no está claro en algo que quiere. No destruyas lo que tienes en tu casa. Compra de lámpara. Ayudas en algo para sembrar plantas. Firmas importante.

Trabajo: Te ganas una posición. Jefe que habla bien de ti. Tendrás un reto en tu vida laboral. Habilidad personal que explotas.

Salud: Malestar de colon.

Amor: Cambios de carro. Crédito que te aprueban. Cambio de ropa de look. Te sientes bien ya que llega un cambio personal para ti.

Parejas: Llegas lejos en algo que haces. Te sentirás muy cansado busca ayuda espiritual. Tienes una persona especial a tu lado.

Solteros: Te sientes muy aislado quieres estar solo (a). Debes hablar con personas que te quieran.

Mujer: Problemas y discusiones en la parte laboral. Pon tus límites y responsabilidades. Haz lo que tienes que hacer.

Hombre: Alguien que ayudaste en el pasado la vida te lo devuelve. Serás recompensado con una proyección que tienes.

Consejo: Busca ayuda espiritual.

Capricornio

Palabra clave: Gerencia.

Número de suerte: 004

Debes cambiar la ropa. La prosperidad en salud llega a tu vida. Caerás ante una persona que quieres mucho. Cuidado con una persona que tiene doble juegos. Cuidado te descubren con una persona que tiene pareja. Compra de muebles. Solo dios acuérdate de agradecer lo que te da la vida.

Trabajo: Tus ingresos aumentan en esta semana y será un bienestar para tu familia. Superas conflictos. No te apresures.

Salud: Virus.

Amor: Vidas pasadas que llegan a ti. En la oscuridad renace la luz. Nuevas esperanza. Tú vida tiene un cambio total.

Parejas: Estarás en una cena especial. Algo con una cena que te sorprende. Estarás en contacto con empresa del extranjero.

Solteros: Negocios próspero en este mes. Malestar en tus ojos que mejora. Te sientes muy solo (a).

Mujer: Quieres tener tu espacio. Quieres algo especial para tu familia que logras. Serás el centro de una reunión.

Hombre: Personas influyentes que contactas. Debes moverte rápido por ganancias. Viajes a otro país o ciudad.

Consejo: No todo lo que brilla es oro.

Acuario

Palabra clave: Colección.

Número de suerte: 265

Firma de documentos. Usa tu intuición. Sentirás que alguien está a tu lado en un momento importante. Hijos que tiene una sanación. Debes hacer meditación. Luchas con amigos casados. Viaje por carretera. Sueños que se hacen realidad. Conversaciones por una mujer en una reunión.

Trabajo: Cobras dinero pero igual lo pagas. Aprende a hacer las cosas o pide ayuda y has un buen curricular.

Salud: Cuidado con el exceso de sol.

Amor: Es el momento de soltarte y vivir. Nuevas oportunidades de tus deseos. Algo con promociones.

Parejas: Harás un cambio en la educación de tus hijos. Mujer delgada que te llega de sorpresa. No te dejes engañar.

Solteros: Celebraciones con vecinos por logros. Aclaras punto y sentirás confianza. Estarás en espera de noticia por un empleo.

Mujer: Sensación de paz interior. Tendrás que dormir fuera de tu casa. Conferencia de prensa que te sorprende.

Hombre: Problemas por un perfume de una mujer. Vencerás una frialdad. Ganancias y negocios en pareja. Mudanza.

Consejo: Cambios que debes aceptar.

Piscis

Palabra clave: Intelectual.

Número de suerte: 285

Buscaras a hermano que no va a tu casa. Asistes a un parque e en evento especial. busca el cambio para que tu vida sea mejor. Recuperas un tiempo vivido. Nuevas sorpresas en lo laboral con muchos beneficios. Llego la libertad a tu vida. Sueltas cadenas o personas que controla todo.

Trabajo: Lucha por tu bienestar laboral consigues algo en lo que estás buscando. Triunfos.

Salud: Dolor de cabeza.

Amor: Te entregas sin pensar a una persona. Debes resolver problemas emocionales.

Parejas: Lucha por lo que quieres. Logros en la parte laboral. Hijo con alegrías. Cambios con una oficina.

Solteros: Alegrías. Firmas. Fortaleza. Compras en familia. Hijo que no has visto llega a tu vida.

Mujer: Protección de un ángel y te hace llegar algo a tu vida. Celebraciones y alegrías. Triunfos en todo lo que quieres.

Hombre: No manejes cuando salgas de una reunión. Has decretos positivos. Evita discusiones.

Consejo: El que persevera vence.

Noticias al Día y a la Hora