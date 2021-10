«Estuvo secuestrado aún muerto, estamos destrozados»

D’Jamila Baduel, hermana de Raúl Isaías Baduel, señaló este jueves que la familia está «destrozada» con la muerte del militar retirado.

«Todos estamos destrozados, no solo la familia sino muchos de sus allegados que por años lo han acompañado en esta lucha», aseguró.

En ese sentido, expresó que la noticia del fallecimiento de Baduel los «sorprendió»; pero aún más las circunstancias que «nos generan cualquier cantidad de incertidumbre sobre esta muerte».

EL ENTIERRO

Durante una entrevista ofrecida al periodista Sergio Novelli en VPI, D’Jamila Baduel confirmó que el cuerpo de su hermano fue enterrado en el Cementerio del Este.

«Yo fui una de las seis personas (cuatro de sus hijos y su esposa) que nos permitieron estar presentes en el sepelio y verlo en dos oportunidades, por instantes prácticamente, antes de salir de la morgue», manifestó.

Sin embargo, afirmó que Baduel estuvo «secuestrado aún estando muerto».

«El entierro fue bajo las condiciones del gobierno, cómo ellos decidieron, cuándo ellos decidieron y dónde ellos decidieron. Su esposa pidió traerlo a Maracay porque aquí era su residencia oficial y no lo permitieron», dijo.

LA FAMILIA EXIGE UNA INVESTIGACIÓN

Destacó que la familia Baduel esperas el apoyo de las autoridades y organismos internacionales para «que se aboquen a la exigencia de una investigación sobre esta muerte».

«Recibimos la noticia que la ONU está exigiéndole al gobierno una investigación independiente. Tenemos una luz, una esperanza y queremos que esa luz crezca y que el mundo entero sepa qué realmente paso», acotó.

Asimismo, sostuvo que nunca les informaron de manera oficial la muerte de Raúl Isaías Baduel: «Yo me informé por Twitter».

«La noche de su muerte acudimos al Sebin y no nos recibieron, ni nos dieron respuesta. El cuerpo lo sacaron y no sabemos por dónde. Su esposa y yo estábamos en la puerta principal del Helicoide y solo porque se interceptó una patrulla fue que nos dijeron que lo habían sacado a la morgue; pero no dijeron a cuál», contó.

Resaltó que se trasladaron a la morgue de Bello Monte pero tampoco tuvieron respuesta. «No había autoridades en ese momento, solo los que estaban de guardia y que nos manifestaron que regresáramos en la mañana a exigir una respuesta».

La hermana del militar retirado agregó que las informaciones que recibieron es que el cuerpo lo iban a cremar; pero tras la llegada de los fiscales dijeron que esto no ocurriría y se iba a enterrar.