Otorgan licencia para que el sector privado importe combustible

Ezio Angelini, presidente de Fedecámaras Zulia, informó que se otorgó una licencia para importar de 6 millones de litros de combustible desde Colombia para el sector primario manejado solo por el sector privado.

El gremialista precisó que el problema más común en el estado es el combustible, incluso, propusieron cambiar algunas leyes para poder reactivar la industria petrolera “la reactivación del estado Zulia parte por la reactivación de la industria petrolera”.

En los últimos meses han planteado una cantidad de propuestas para recuperar la economía de la entidad y se las entregaron a las autoridades locales.

“Cambien estas leyes para nosotros poder activarnos, hablamos del crédito, el problema del encaje legal, al activar un crédito a largo plazo se activa la economía”

En entrevista para Informe Fedecámaras, Angelini conversó sobre el directorio que se realizará en la entidad el 14 de octubre a las 11:00 am, en este tema, expresó que el evento tendrá una masiva asistencia.

“La directiva de Fedecámaras hace buen trabajo recorriendo todos los sectores, escuchando problemas y planteando soluciones (…) es bueno porque cada región tiene sus propios problemas y a mí que me ha tocado acompañarlos me he dado cuenta que muchos tenemos los mismos problemas, pero en otras son realidades diferentes”.

descifrado

Por: Reporte Confidencial