Periodista Yasmin Velasco busca a su hermana desaparecida en Argentina

La periodista venezolana Yasmin Velasco se ha caracterizado por ayudar constantemente a la comunidad venezolana, dentro y fuera del país. Pero en esta ocasión, fue ella quien acudió a las redes sociales para pedir ayuda. Su hermana Yamir Velasco, quien emigró a Argentina, se encuentra desaparecida.

El nombre de su hermana es Yamir Velasco. Según el relato de la periodista, hace seis años salió de su tierra, pero desde hace dos meses perdieron comunicación con ella. Aclaró que mantenían comunicación constante y por eso día tras día la preocupación de la familia fue creciendo.

Nadie sabe del paradero de Yamir Velasco

Antes de hacerlo público, la familia Velasco intentó dar con el paradero de la venezolana por distintos medios, hasta ahora sin éxito alguno. Por eso, solicitan a la comunidad de venezolanos en Argentina a ayudar a encontrarla.

Yamir Velasco, de acuerdo a la descripción de su hermana, es una mujer de 45 años, piel blanca y cabello liso. Se encontraba radicada en Villa Urquiza, Buenos Aires, y aunque los familiares se han intentado comunicar con conocidos, pero hasta la fecha no han recibido información puntual, por lo que decidieron hacer público el llamado para tratar de localizarla.

Un cumpleaños a distancia donde no hubo mensajes ni videollamadas

La principal alerta de la familia es la ausencia de Yamir tanto vía mensajes como otros medios por los que solía comunicarse “siempre respondía los mensajes que dejaba mamá hasta que de pronto perdió todo contacto”.

Pero esta corazonada se intensificó el pasado miércoles seis de octubre. Era el cumpleaños de Yamir, una fecha en la que las videollamadas ya suelen ser parte de la celebración a distancia, pero esta vez, no la tuvieron. “Hola hermana Yamir Velasco todos en casa te extrañamos. No sabes cuanto hoy en tu cumpleaños esperamos que estés de lo mejor. Migraste al igual que muchos y como muchos no sabemos qué pasó. Si alguien sabe de ella, le agradecemos decirnos”, fue el mensaje de su hermana en la red social Twitter.

Cualquier información que pueda aportar a la búsqueda de esta venezolana en Argentina por favor comunicarse a través de las cuentas de Twitter @1Yasminvelasco o Instagram @yasminvelasco1

Los alarmantes datos de desapariciones en Argentina

Para junio de 2021, en la Argentina eran un total de 30.786 las personas extraviadas o desaparecidas, esto, contabilizando adultos y niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a información publicada por Infobae. Donde se desglosa que a partir del año 2012 hasta este año, el Ministerio de Seguridad registró un total de 61.955 personas desaparecidas o extraviadas en el país, de las cuales se hallaron 31.169.

Estos serían los casos de los que se tiene conocimiento, pero también hay muchos otros que no quedan registrados por las autoridades. Por ejemplo, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad (SIFEBU), registra 12.000 personas buscadas al año.

“Si comparamos con los números de otros países, observamos la necesidad de seguir reforzando los lazos con las diferentes jurisdicciones a fin de alcanzar lo antes posible la meta de registro del 100 % de los casos que ocurren día a día en nuestro país”, explicó Leticia Risco, coordinadora de este organismo al medio local.