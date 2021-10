Rafael Tarazona fue trasladado al Hospital de Clínicas Caracas tras dar positivo por coronavirus

El activista de la ONG Fundaredes, Rafael Tarazona, quien está detenido desde el pasado 2 de julio, fue ingresado en el Hospital de Clínicas Caracas tras haberse dado positivo para coronavirus.

Así lo afirmó este jueves 14 de octubre la abogada de la organización, Clara Ramírez, a una entrevista concedida a Venezolanos por la Información y señaló que los familiares de Javier y Rafael Tarazona y Omar de Dios García no fueron informados de manera oficial y recorrieron varios centros de salud durante la noche y madrugada hasta que dieron con el paradero de Rafael en el piso 8 de la referida clínica. No obstante, no les permitieron verlo y el lugar está bajo custodia.

«Con respecto a Javier Tarazona y Omar de Dios García no tenemos información», dijo Ramírez.

El director de la Fundaredes, Javier Tarazona, presenta condiciones de salud preexistentes: obesidad, hipertensión y enfermedad cardiovascular que lo ponen aún más en riesgo al contagiarse por coronavirus.

Por su parte, Omar de Dios García tiene diabetes y le había dado coronavirus dos meses antes de ser detenido.