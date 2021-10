Adriana Azzi: Horóscopo del 15 de octubre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 15 de octubre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Pasado.

Número de suerte: 991

Ten un poco de tolerancia de lo que estás viviendo en tu entorno. Veras unas luces al final de un problema. Feliz inicio de este dia. Caminos abiertos para ir o hacer algo que quieres. Ten calma y prudencia en una reunión. Escucha tu yo interno. Maneja tus pensamientos. Deja los miedos.

Trabajo: Alegría en este día, por nuevos mensaje positivo en negocios que se activan. Todo bien en lo laboral.

Salud: Dolor en la muñeca.

Amor: Aléjate de la tristeza o de personas con muchos problemas amoroso. Recibes una noticia que te da felicidad.

Parejas: Aléjate de lo negativo. Libérate de personas con muchos problemas. Reconocimiento.

Solteros: Estás viviendo cosas muy fuertes en tu entorno. Alguien te solicita una ayuda. Triunfos.

Mujer: Desconfías de una persona que está a tú lado. Después de la tormenta viene la calma. Verás salir el sol.

Hombre: Asumes una responsabilidad de alguien querido. Llegó el momento de cambios. Nuevos negocio.

Consejo: Lleva tu vida poco a poco.

Tauro

Palabra clave: Integración.

Número de suerte: 733

Valora lo que tienes a tu lado. Buenas energías en este día. Te dan muchas opciones en algo que buscas. Te sientes inseguro (a) en lo que estás trabajando. Cambios positivos. Concéntrate en lo que vas a organizar. Recibes una oportunidad donde tendrás éxito. No digas que haces.

Trabajo: Nuevas proyecciones en lo laboral. Inicias un curso de mejoramiento en lo laboral.

Salud: Mareos.

Amor: Deja las dudas con la persona que estas. Debes estar pendiente de los maltratos con niños.

Parejas: Muchas bendiciones en este dia. Logras algo que mejora tu vida. Pídele a tus Ángel de la guarda.

Solteros: Personas envidiosa a tú lado por lo que logras. Calladito (a) te ves más bonito. Organizaciones.

Mujer: Te conectas con personas próspera y positivas. Alguien cercano que te agradece en algo que los ayudaste.

Hombre: invitación a un sitio de mucha luces. Nuevas aventuras. Recibes un regalo especial.

Consejo: No dejes tus metas.

Géminis

Palabra clave: Maestro.

Número de suerte: 077

Ten paciencia en lo que vas hacer. Nuevas personas a tu lado que logran hacer un gran equipo. Te dan la ayuda esperada. Te vas de un lugar con mucha tristeza. Mujer que espera por ti. Deja a un lado los sufrimientos, sal del encierro. Pendiente con personas cercanas que te buscan. Bendiciones.

Trabajo: Te anuncian un nuevo cargo. Pendiente con los nuevos amigos.

Salud: Dolores de cabeza. Estrés.

Amor: Cuidado con las traiciones. Mentiras que se descubre. Unión en el núcleo familiar.

Parejas: Grandes dudas que tienes en un dinero. Controla los gastos. Deja el pasado. Olvida.

Solteros: Nuevas confusiones en una relación laboral. Cuidado con lo oculto. Nuevos movimientos.

Mujer: Algo que está pendiente que soluciona. Cierras un ciclo e inicias otro. Éxito con abogado.

Hombre: No permitas que te maltraten. Haces un curso o nuevos estudios. Cuidado con personas casadas.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Cancer

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 024

Te mantienes alejado (a) de alguien muy querido. Nuevos sentimientos. Caminos abiertos en lo económico. Muchas bendiciones en este dia. Se muy optimista. Haz el bien y no mires a quien. Cambios inesperados en lo laboral. Haz una limpieza en tu casa y tu persona. Lo detenido avanza.

Trabajo: Llamadas que te dan alegría en este dia por un empleo. Utiliza tus estudios en una entrevista.

Salud: Estrés. Masajes.

Amor: Conquistas la persona deseada. Situación en tu entorno que te molesta. Busca esa persona especial.

Parejas: Se inteligente con algo de una herencia. Ten más confianza en tu entorno o con quien estas.

Solteros: Alguien conocido que te ayuda. Busca ayuda espiritual. Compartes con amigos con alegrías.

Mujer: Se constante para que logros lo que buscas. Aléjate de personas negativas. Quiérete más.

Hombre: No permitas que otros digan lo que vas hacer. Valórate quien eres o haces. Mucha luz a tu lado.

Consejo: No te dejes guiar por otros.

Leo

Palabra clave: Hijos.

Número de suerte: 453

Éxito en algo social. Mujer que te piensa mucho. Debes estar seguro (a) en lo que trabajas. No escuches chisme. Alguien que te da consejo. Llénate de fuerza y has las cosas con seguridad en lo que quieres. Pon en práctica tus experiencias. Solucionas algo con boleto de viaje. Ten calma en todo.

Trabajo: Haz las cosas bien. Ten seguridad en lo que inicias. Firmas y logros. Cambio de dirección.

Salud: Revisar sistema circulatorio.

Amor: El amor está a tu lado y no lo quieres aceptar. No dejes a un lado lo que te da felicidad.

Parejas: Controla los pensamientos ya que trae confusiones. Te sientes muy triste por lo que vives.

Solteros: Alguien que está fuera del país te llama. Nuevos proyectos. Amiga que te da buenas noticias.

Mujer: Recibes el apoyo esperado de la familia. Inestabilidad en lo personal. Busca ayuda profesional.

Hombre: cambio de look necesario. Quieres hacerte una limpieza espiritual. Escucha consejo de alguien mayor.

Consejo: Aléjate de persona negativas.

Virgo

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 006

Libérate de una situación que te aturde. Aléjate de personas tóxicas. Alegrías en la familia con brindis. Cambios necesarios que debes hacer en lo personal. Suerte en el azar. Pon límites a personas que se meten en tu vida. Estás en una lucha interna que no te deja avanzar. Nuevos amigos.

Trabajo: Vences muchas dificultades en lo laboral con jefes. Te dirán cuanto te necesitan en tu trabajo.

Salud: Pendiente con varices.

Amor: Te sientes libre de una persona opresora. Bendiciones en este dia. Lo detenido en el amor avanza.

Parejas: Aléjate de los conflicto con la familia de tu pareja. Aléjate de personas conflictivas y chismosas.

Solteros: Te liberas de una situación que te atormenta. No caigas en la rutina. Hombre que te da la mano.

Mujer: Sorpresa con un canción que te dan. Libérate de los pensamientos. Haz una oración diaria.

Hombre: El poder del amor está a tu lado. No permitas que te hagan presión en algo. Se activa la prosperidad.

Consejo: Caminos abierto a lo que quieres.

Libra

Palabra clave: Abundancia.

Número de suerte: 679

Nuevas proyecciones que te llegan. No te sientas que estás solo (a), todo llega. Nuevas conquistas. Cambios en una fecha de una firma. Alguien que te da consejo espiritual. Ten fe. Debes arreglar documentos de un familiar. Vas en camino de una meta. Quieres estudiar y no haces el tiempo.

Trabajo: Lo que es tuyo llega. Vences obstáculo y veras los logros. Algo con un nuevo cargo.

Salud: Hacer chequeo en la parte baja.

Amor: Ponle ganas a buscar esa persona querida. Te sientes triste por promesas que no se cumplen con tu pareja.

Parejas: Momentos de éxitos. No mires para atrás. Se positivo (a) en lo que quieres lograr.

Solteros: La vida te da nuevas oportunidades. Sal a la calle y busca lo que quieres lograr. Aléjate del pasado.

Mujer: Nuevos emprendimiento. Llega la pareja ideal a tu vida. Nuevas esperanza. Lo que es tuyo llega.

Hombre: Nuevas oportunidades. Cuidado con lo que dices en tu entorno. Bendiciones en este dia.

Consejo: No tengas miedo a los desafíos, adelante.

Escorpio

Palabra clave: Pasado.

Número de suerte: 341

Un mensaje importante que te dan para que realices. No discutas en la calle. Algo con una terapia que debes hacer. Deja las ataduras. Nada ni nadie es importante como tú en la vida. Cuídate. Debes tener confianza quienes están contigo. Nuevos caminos en tu vida. Debes saber elegir. Juegos importante.

Trabajo: Cuidado con salidas de noche con personas de tu oficina. Recibes un pago pendiente.

Salud: Atiende las varices.

Amor: Necesitas un espacio para ti solo (a). Confía en tus creencias. Hermana que necesita de ti.

Parejas: Hijo con logros. Asunto en embajada que logras resolver. Te sientes que no eres importante donde vives.

Solteros: Hecho curioso en un gimnasio compras de prendas que te incrementas tus ingresos

Mujer: Hombre que te pide que le ayudes en un negocio o trabajo. Alguien de una administradora que te soluciona un problema

Hombre: Tendrás problemas por falta de personal. Ascenso y aumento de ingresos. Viajes.

Consejo: Se siempre la mejor versión de ti.

Sagitario

Palabra clave: Integración.

Número de suerte: 894

Compras en centro comercial. Recibes apoyo de una persona muy católica. Hermanos que te buscan por una fiesta. Te sentirás solitario. Invitaciones que no llegan. Algo con un código que te da cambios. Nuevas fechas en viaje. Movimientos. Rivales muy cerca de ti que vencerás, adelante.

Trabajo: Pedirás una mejor remuneración. Conflictos por falta de comunicación.

Salud: Cuidar la tensión.

Amor: Piensa bien las cosas, para tomar la decisión, qué camino tomar. Comadre que te espera.

Parejas: Alegrías en una cafetería. Cambio de vehículo. Salidas nocturna con persona que es extranjero.

Solteros: Asisten a un juego de pelota con amigos. Terminas una relación. Estabilidad emocional.

Mujer: Algo con una música que te agrada. Aumento de ingreso con alegrías. Mejoras una relación con tus hermanos.

Hombre: Crecimiento en lo personal. Buscas ayuda espiritual. Muchas bendiciones en este dia. Logros.

Consejo: Busca a tu Ángel de la guarda.

Capricornio

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 930

No discutas por cosas que no son tuyas. Viajes. Compra y venta en positivo. Asistes a una misa espiritual en una iglesia. Cambios en la rutina. Dinero que tienes pendiente. No aceptes cambios en un documento. Estabilidad en tu vida. Alegrías ya que tu vida cambia. Nuevas aventuras.

Trabajo: Cuida tu trabajo. Cambios de jerarquía en tu oficina muy positiva. Proyectos que se concreta.

Salud: Dolor de articulaciones.

Amor: Escucha tu yo interno. Triunfos en situación amorosa. Algo con flores que realizas.

Parejas: Separaciones o algo que debes dejar. No tengas miedo adelante dios no te abandona.

Solteros: Hay cambios positivos y será muy fuerte. Alguien que se va de tu lado. Debes ser consecuente en lo que haces y quieres.

Mujer: Algo con una administradora que te llama. Se constante en lo que haces o quieres.

Hombre: Debes estar más atento con hijo que no está cerca de ti. Ayuda hasta donde puedas.

Consejo: Trata a los demás como quieres que te traten.

Acuario

Palabra clave: Conclusión.

Número de suerte: 671

Familiares que llegan de viajes. Compra de un vehículo. La familia necesita de ti y debes ayudarlo. Harás un ritual o algo en una iglesia especial matrimonios en la puerta. Embarazos. Cambios de la vida. Estarás pensando bien las cosas. Buscas estabilidad en tu vida. Estarás trabajando mucho.

Trabajo: Muchas bendiciones en estos días ya que será prospera y el inicio de negocios que luego recoges los frutos.

Salud: Atender al odontólogo.

Amor: Recibes una llamada importante. Sale el sol muy brillante para ti la armonía está en tus manos.

Parejas: No pierdas el tiempo en algo que no te da nada positivo. Algo del pasado que se mueve en tu vida.

Solteros: No maltrates a quien te quiere. Cambios nuevos en tu rutina. Debes estar seguro a dónde vas.

Mujer: Le haces caso a una persona que te orienta. Estás en el momento para triunfar. Cambios inesperados.

Hombre: Algo grande que llega a tu vida no lo pierdas. Algo en sitio de muchos negocio. Salen energías negativas.

Consejo: Quien vive ofendido, vive atormentado.

Piscis

Palabra clave: Prosperidad.

Número de suerte: 222

Debes guardar un dinero que vas necesitar. Algo que se vence. Una nueva relación. Limpieza espiritual. Embarazo. Salidas en grupo. No pierdas la calma. Algo importante que llega para ti y será éxito en tu vida. La vida espiritual te ayuda. Debes poner los pies en la tierra.

Trabajo: Ganancias. Venta de mercancía que estaba detenida. Alguien te ayuda en negocio.

Salud: Relájate.

Amor: Nuevas alianzas que son muy prósperas. Alguien querido que te busca, necesita de ti.

Parejas: Debes ser más comprensivo y tú lo puedes con adolescentes que están a tu lado.

Solteros: Deja lo que nada te da las cosas que quieres. Un nuevo empleo. Lo detenido en movimientos.

Mujer: Hecho curioso en ascenso. Te consigues con personas de pasado. Cuidado con compañeros que no confían en ti.

Hombre: Te entregan un dinero. Cambia la tristeza. No te dejes manejar por personas negativas.

Consejo: Dedica más tiempo, en ti.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial