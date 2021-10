España | Webber se traga sus palabras con Fernando Alonso

Pese a la amistad que un día les unió, Mark Webber criticó el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. El ex piloto, ahora comentarista y representante de jóvenes talentos, consideró que el asturiano debía dejar sitio a un piloto más joven. Ahora, a falta de seis carreras para el final del Mundial, a Webber no le ha quedado otra que rendirse ante la magia de Alonso.

Lo ha hecho a su manera, y es que para el australiano Fernando Alonso está acusando sus 40 años en las sesiones de clasificación de los sábados: “¿Que si Alonso tiene esas dos décimas finales que Max Verstappen y Lewis Hamilton tienen en la sesión de clasificación? No lo creo. ¿Que si él tiene el conocimiento, el olfato sobre cómo apretar un domingo de carreras con su coche? De forma increíble. Este tipo todavía es un poco mago. Lo sabemos. Sus salidas, si te ves todas sus onboards… es el último piloto al que te gustaría encontrarte en pista”, admitía Mark Webber en el podcast F1 Nation.

El que fuera piloto de Red Bull también ha lamentado el incidente entre Pierre Gasly y Fernando Alonso durante el Gran Premio de Turquía. El ovetense afrontaba dicha carrera quinto, su mejor posición de salida desde Japón 2014. Sin embargo, tras ser embestido por el piloto francés, Alonso fue relegado a la zona trasera de la parrilla. Gasly, por su parte, recibió una sanción de cinco segundos por un incidente difícil de juzgar según Mark Webber. “Fue decepcionante ese choque en la curva 2, creo que Gasly tenía algo más de espacio por el interior y Pérez también tenía espacio, pero también pienso que Gasly perdió algo de carga aerodinámica, es difícil decidir para la FIA. Gasly normalmente es bastante limpio en luchas al volante, tiene una gran experiencia. Penalización dura para él”, finalizaba el australiano.

La oposición de Webber

Cuestionado al respecto el pasado mes de abril, Mark Webber se posicionaba en contra del regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. “Tengo muchísimo respeto por Fernando, es uno de los mejores contra los que he corrido. Lo que él hizo contra Michael Schumacher, lo que él hizo contra Lewis Hamilton… él hizo algunas cosas increíbles los domingos. No hubo muchos mejores”, comenzó diciendo.

“Pero hay un punto en el que… amo ver a los jóvenes llegar. Amo preguntar: ‘¿dónde está el próximo Max Verstappen?’, ‘¿dónde está el próximo Charles Leclerc?’ Ellos son grandes para el deporte”, prosiguió Mark Webber. “Fernando es un gran nombre, increíble para España, grande para el deporte, pero sólo me gustaría que nuestro deporte debería mirar al futuro y encontrar al Alonso que encontró hace 20 años”, finalizó.

La contundente respuesta de Alonso

Fernando Alonso ha ido de menos a más esta temporada y ya suma 12 puntos más para Alpine que su compañero de equipo, Esteban Ocon. Por ello, pese a haber cumplido recientemente 40 años, la escudería francesa extendía por una campaña más su contrato. “Tienes que ser rápido con el cronómetro, no importa la edad. Si rindiera como antes de Bakú, no estaría delante de mi compañero ni al nivel de la Fórmula 1, y le estaría quitando el asiento a un piloto joven. Pero todavía no se ha visto a un piloto joven que venga y sea más rápido que yo con en el cronómetro”, argumentaba Alonso.

Sobre la posibilidad de seguir más allá de la próxima temporada, el español añadía: “El 2023 será tentador, todos veremos los progresos del equipo y aprenderemos. No depende del equipo ni del rendimiento del coche, depende de mí. Si rindo bien, soy competitivo y estoy delante de mi compañero, decidiré que continúo. Si no es así, será mejor no seguir”.

La magia de Alonso

Al igual que Mark Webber, Marcin Budkowski, director ejecutivo de Alpine, ha hecho alusión esta temporada a la magia de Fernando Alonso. “Estamos viendo una temporada muy emocionante, con ganadores diferentes y muchos pilotos en el podio. Vimos a Esteban Ocon ganar su primera carrera en Hungría y Fernando Alonso ha ofrecido actuaciones mágicas en varias carreras. Es un gran momento para la Fórmula 1 y esperamos mantener la competitividad de cara a las nuevas regulaciones en 2022”, manifestaba tras el Gran Premio de Rusia, carrera en la que Alonso rozó el podio.