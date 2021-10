Orden de aprehensión y solicitud de alerta de Interpol en contra del periodista Roberto Deniz

El Juzgado 32 de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Pena del Área Metropolitana de Caracas, libró comunicación a la Interpol, para que emita una alerta para la detención del periodista Roberto Deniz a quien llevan a juicio por la presunta comisión del delito de instigación al odio.

Igualmente se supo que comisiones policiales estaría realizando un allanamiento en la residencia de familiares de Deniz en Caracas.

Deniz denunció que los funcionarios actuantes en el allanamiento llegaron en carros particulares.

«Entregaron una orden de allanamiento y dijeron que tenían que entrar y que si no lo hacían con permiso, igual lo harían», relató una vecina. 🎥 @VozdeAmerica pic.twitter.com/1tlCM0pCpW

🚨 PNB dicen no conocer sobre el procedimiento en la vivienda de la familia de Roberto Deniz.

Desde 2018 Deniz se encuentra fuera del país como un hecho público y notorio que el propio periodista a dejado saber en sus redes sociales.

En este momento he perdido contacto con mi hermano mayor que está en la residencia de mis padres. Responsabilizo a las autoridades por lo que pueda sucederle a mi familia. Nada tienen que ver ellos en mi trabajo como periodista

Alertó que están llegando a casa de mis padres en Caracas para allanarla. Desde 2018 no estoy en Venezuela.

Carlos Correa: «Roberto Deniz no vive aquí desde hace varios años, no sabemos cuál es el razomamiento del allanamiento, no sabemos cuál es el propósito que persigue» – @VPITV pic.twitter.com/5AbVZJ9Wgd

