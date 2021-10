Último mensaje de youtuber asesinada habría sido un grito de ayuda

Los detectives en línea sugirieron que la youtuber asesinada, Gabby Petito, pudo enviar el último mensaje de texto a su madre para pedirle ayuda con un mensaje codificado.

La madre de Petito, Nichole Schmidt, recibió un extraño mensaje de su hija el 27 de agosto, donde decía: «¿Puedes ayudar a Stan? Sigo recibiendo sus mensajes de voz y llamadas perdidas».

La madre indicó a la policía durante la búsqueda de su hija que había recibido dicho mensaje, y que tenía la sospecha de que posiblemente no había sido escrito por Gabby, pues Stan es el nombre del abuelo de la joven que murió a sus 22 años, pero ella nunca lo llamó «Stan».

ESPECULACIONES SOBRE EL ÚLTIMO MENSAJE DE PETITO

En un grupo de Facebook, que fue creado para tratar la desaparición de Petito, algunas personas comenzaron a especular sobre que la palabra «Stan» que supuestamente la víctima escribió en el mensaje, es en realidad un acrónimo que significa «Send The Authorities Now» (Envía a las Autoridades Ahora).

«¿Qué pasa si ella estaba asustada, pero no quería que Brian se enojara, y entonces ella agregó: ‘Sigo recibiendo sus mensajes de voz y llamadas perdidas’, solo para demostrarle que no estaba pidiendo ayuda», se preguntó una persona en la red social.

Otros usuarios de la plataforma alegaron que «Stan», también se refiere a la canción de Eminem del 2000, que habla de un hombre llamado Stan que secuestra y mata a su esposa embarazada.

Las teorías sobre el último mensaje del teléfono de Gabby a su madre, surgieron días después de que una autopsia determinara que Petito murió por estrangulamiento.

CAUSA DE LA MUERTE DE LA VIAJERA YOUTUBER

La Oficina del Forense del Condado de Teton, emitió el siguiente veredicto: «en la muerte de Gabrielle Venora Petito, encontramos que la causa de muerte, es la muerte por estrangulamiento, y la forma de muerte, es la muerte por homicidio», expresó el Dr. Brent Blue, Médico Forense del Condado de Teton, durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo el pasado martes 12 de octubre.

El Dr. Blue no logró precisar la fecha exacta de la muerte de la joven, pero explicó que pudieron haber pasado «tres o cuatro semanas desde el momento en que se encontró el cuerpo». Además, no comentó sobre el resultado del informe de toxicología, pero sí confirmó que «Gabby no estaba embarazada» para el momento de su muerte.

¿QUÉ OCURRIÓ CON GABBY PETITO?

La bloguera y youtuber estadounidense, viajaba por carretera con su prometido Brian Laundrie en una camioneta Ford Transit 2012, de color blanco; desde Nueva York hacia la costa oeste de los Estados Unidos, deteniéndose para visitar parques nacionales en el camino.

Gabby fue vista por última vez en el Parque nacional Grand Teton en Wyoming después de salir de un hotel de Salt Lake City el pasado 24 de agosto.

La youtuber y su novio habían tenido una fuerte discusión en plena carretera, y algunos testigos llamaron al 911 para reportar la disputa doméstica, por lo que la policía de Wyoming tuvo que intervenir.

Y aunque su madre recibió un último mensaje del teléfono de su amada hija, sospechaba que algo no estaba bien; y decidió reportarla como desaparecida.

Por otro lado, Brian, quien es nativo de Long Island, y tiene 23 años, fue reportado como desaparecido el 11 de septiembre. Primero fue nombrado persona de interés en la desaparición de la youtuber, pero se ha negado a hablar con la policía y ahora está desaparecido, según informó InTouch.

LA MEJOR AMIGA DE LA YOUTUBER GABBY PETITO

Según la mejor amiga de Petito, Rose Davis, Laundrie aparentemente tiene «estos problemas de celos… Lucha por lo que Gabby llamó estos ‘episodios’, donde escuchaba cosas, y oía voces, y no dormía».

«Siempre le preocupaba que ella lo dejara. Era una cosa constante tratar de hacer que dejáramos de pasar el rato», detalló. «Todo esto es tan desgarrador «, agregó Rose. «Es tan loco y surrealista».

El cuerpo de la youtuber, fue hallado el 19 de septiembre pasado en una zona boscosa al norte de Wyoming.