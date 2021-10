Venezolanos pueden participar bajo dos excepciones

1292654

Caracas. La noticia cayó como un balde de agua fría: Estados Unidos excluyó a los nacionales de Venezuela del Programa de Visas de Diversidad correspondiente al año 2023, conocido popularmente como la Lotería de Visas, por el alto número de venezolanos que llegó al país norteamericano en los últimos cinco años.

Sin embargo, existen dos excepciones bajo las cuales los venezolanos pueden participar en la Lotería de Visas 2023 para optar por una de las 55.000 visas de residencia permanente o green card que entregará Estados Unidos, y que se han convertido en una de las vías para vivir y trabajar legalmente en el país norteamericano.

John R. De la Vega, abogado de inmigración, aclara a El Pitazo que se trata de dos excepciones bajo las cuales pueden participar por igual todos los ciudadanos de países no elegibles como Venezuela.

1. Si el esposo o esposa nació en un país elegible puede reclamar o adquirir el país de nacimiento del cónyuge, siempre y cuando se les emitan las visas a ambos – el solicitante y su cónyuge -, y siempre y cuando ingresen a Estados Unidos al mismo tiempo.

“Como la elegibilidad se decide basándose en el cónyuge solo se le emitirá una visa de inmigrante si el cónyuge también es elegible y se le emitió una visa de inmigrante”, explica De la Vega. Asimismo, señala que un hijo menor dependiente puede utilizar o ser asignado al país de nacimiento de alguno de sus padres para participar en la lotería de visas.

2. El solicitante puede reclamar el país de nacimiento de cualquiera de sus padres, siempre y cuando ninguno de ellos haya nacido ni residido en el país no elegible al momento del nacimiento del solicitante.

“Las personas, generalmente, no se consideran residentes de un país en el que no nacieron o se naturalizaron legalmente. Por ejemplo, las personas que simplemente visitan, estudian o trabajan de forma temporal en un país generalmente no se consideran residentes”, apunta el abogado de inmigración.

De la Vega indica que si la persona reclama cualquiera de las dos excepciones debe explicar las razones por las que considera que califica para participar en la lotería de visas bajo una de ellas, completando el Formulario de inscripción E-DV, numeral 6.

El Departamento de Estado de Estados Unidos abrió la inscripción en la Lotería de Visas 2023 el 6 de octubre. El plazo finalizará el 9 de noviembre.

Redacción El PitazoVista_3