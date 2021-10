¡Despegó Lucy! La NASA inició misión que estudiará los orígenes del Sistema Solar

La misión Lucy de la NASA, la primera de la historia dedicada a estudiar los asteroides troyanos (vestigios de la formación del Sistema Solar), despegó este sábado a bordo de un cohete Atlas 5 de la empresa United Launch Alliance (ULA, en inglés).

El lanzamiento se produjo a las 5:34 locales (9:34 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida (Estados Unidos). Desde el Twitter de la NASA fue celebrado con un escueto y redondo mensaje: «Lucy is in the sky!».

A partir del despegue, está previsto que Lucy sobrevuele la Tierra dos veces para acelerar y alcanzar los 24.000 kilómetros por hora; después viajará en una órbita en la que apenas usará combustible.

Lucy empezará a trabajar en 2025 y finalizará su misión dentro de 12 años, y en ese tiempo estudiará ocho asteroides: uno del cinturón principal y siete troyanos, ‘fósiles’ del Sistema Solar primitivo, de hace más de 4.000 millones de años; que pueden dar pistas sobre los orígenes planetarios.

