España | Dwayne Johnson más poderoso que nunca

Por fin, después de muchas actualizaciones del proyecto a través de las redes sociales de Dwayne Johnson, ya tenemos un primer teaser de la película en solitario del poderosísimo villano Black Adam. Gracias al evento de Dc FanDome, hemos podido ver un breve vistazo a esta historia que narrará el origen de uno de los antihéroes más fuertes de todo el universo de Dc. En los cómics, Black Adam no ha puesto en peligro solamente a Shazam, sino también al mismísimo Superman.

Ladies & gents…

Enjoy your WORLD EXCLUSIVE first look⚡️

He is ruthless.

He is unstoppable.

He is the reason the hierarchy of power in the DC UNIVERSE is about to change.

He is #BLACKADAM

The Man in Black has come around…#DCFanDome@SevenBucksProd@flynnpictureco pic.twitter.com/nv4oRmaLlq

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 16, 2021