México | AMLO destaca el trabajo de Bonilla

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la gestión del gobernador saliente de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, —que no logró ampliar su mandato de dos a cinco años—, “no hizo un mal gobierno, no tenemos nada de qué avergonzarnos”. No es la primera vez que el presidente destaca el trabajo de Bonilla.

En un mensaje que grabó en su paso por La Rumorosa durante su gira de fin de semana por la entidad, López Obrador resaltó la labor de Bonilla para poner en marcha la cuarta transformación.

“En La Rumorosa le hice un reconocimiento sincero a Jaime Bonilla, quien nos ayudó mucho desde los tiempos en que andábamos haciendo conciencia, aunque todavía predicamos para consumar la transformación y no fallarle al soberano”, escribió el primer mandatario.

En un video de 3 minutos y 23 segundos, dijo que has recorrido esta región desde hace más de 30 años cuando se inició la oposición.

“Pero este recorrido es especial porque es posiblemente la última vez que pase con Jaime como gobernador de Baja California, ya le faltan como 15 días para terminar su mandato y quiero aquí agradecerle a Jaime por todo su apoyo, si se triunfo en este estado, si se está ayudando a cambiar las cosas, si está en marcha la cuarta transformación de la vida pública del país en Baja California se debe mucho a Jaime, que nos ayudó desde el principio y hasta el final por que está terminando su mandato y no hizo un mal gobierno, no tenemos nada de qué avergonzarnos”, enfatizó.

El gobernador Bonilla agradeció el apoyo del gobierno federal y de López Obrador, “por eso me congratulo de que me honres con tu amistad.