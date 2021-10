Ray Fosse: Como la sangre fría determina la grandeza de un cátcher.

Cada vez que se escribe un artículo o análisis sobre la carrera de Ray Fosse, lo primero que se enfoca es el violento encontronazo con Pete Rose en la jugada decisiva del juego de estrellas de 1970. Por supuesto que esa jugada fue impresionante, apasionante o atractiva, fue utilizada para presentar la transmisión de varios eventos de beisbol en toda la década de los 70 y más allá, pero Fosse fue mucho más que el cátcher que fue arrollado por Pete Rose en aquella infame jugada. Al conocerse la noticia del deceso de Fosse este miércoles 13 de octubre de 2021, hubo declaraciones de pesar entre los jugadores y la gerencia de los Atléticos de Oakland, con quienes Fosse se coronó campeón de la Serie Mundial en 1973 y 1974, también de los Indios de Cleveland, con quienes se estableció en las grandes ligas y ganó dos guantes de oro, además de recibir el juego sin hits ni carreras de Dennis Eckersley en su segunda estadía con Cleveland, y seguramente los sobrevivientes de la directiva y los jugadores de los Navegantes del Magallanes también tuvieron palabras de pesar para el cátcher de su equipo campeón de la temporada 1969-70 y de la Serie del Caribe de 1970.

Aquel juego de estrellas había llegado igualado al cierre del duodécimo inning y Rose se embaló hacia el plato con la intensidad y la agresividad que le caracterizaban, se podía prever que habría un trancazo, lo que no imaginó mucha gente fue que Rose embistiera tan despiadadamente sobre la humanidad de Fosse. Parecía un toro rabioso con ganas de tumbar una pared.

Fosse llegó a los Atléticos el 24 de marzo de 1973 cuando el dueño de los Atléticos envió a Dave Duncan y George Hendrick a los Indios de Cleveland a cambio de Fosse y Jack Heidemann. Esa temporada de 1973, Fosse batearía para .256 en 492 turnos al bate, 7 jonrones, 52 carreras empujadas y 37 anotadas. Los Atléticos ganaron la división oeste de la Liga Americana con marca de 94-68 y enfrentaron a los Orioles de Baltimore que seguían teniendo a Mike Cuellar, Dave McNally y Jim Palmer en su cuerpo de lanzadores, en el quinto y decisivo juego, escenificado el 11 de octubre en el Coliseo de Oakland. Fosse fue el cátcher de Jim Catfish Hunter quien venció 3-0 a Doyle Alexander quien fue relevado por Palmer en el cuarto inning. Fosse anotó la primera carrera en el tercer inning al embasarse por error, pasó a la intermedia mediante toque de sacrificio y anotó con imparable de Joe Rudi a la izquierda. Al campo Al Bumbry le robó una base en el primer inning, y él puso out a Paul Blair en segunda base en intento de robo en el segundo inning. El 13 de octubre en el primer juego de la Serie Mundial efectuado en el citado Coliseo, Fosse estableció el plan de lanzamientos junto al ganador Ken Holtzman y los relevistas Rollie Fingers y Darold Knowles (apuntó salvamento) para dirigir a los Atléticos a una victoria 2-1 sobre los Mets de Nueva York y Jon Matlack. En el séptimo juego de esa Serie Mundial, realizado el 21 de octubre, Fosse empezó el juego en el banco, pero en el séptimo inning el manager Dick Williams lo llamó a ponerse los aperos de cátcher para suplantar a Gene Tenace y conducir a los relevistas Fingers y Knowles (salvado) a preservar la victoria de Holtzman y el título de la Serie Mundial.

El citado juego de estrellas de 1970 había llegado igualado al cierre de la décima segunda entrada. Luego de dos outs, Pete Rose y Bill Grabarkewitz dispararon sencillos, cuando Jim Hickman descargó otro imparable, Rose apretó la marcha hasta parecer un tren descarriado, se podría entender el estilo intenso de juego de Rose y la adrenalina del momento, sin embargo parecía que él podía anotar sin siquiera rozar a Fosse, quien esperaba la pelota delante del plato.

En la temporada de 1974 Fosse apenas bateó para .196, 4 jonrones, 23 empujadas, 20 anotadas. Ese año pasó seis semanas sin jugar debido a una lesión en las vértebras cervicales ocasionada al desapartar una pelea entre sus compañeros de equipo Bill North y Reggie Jackson en un juego en Detroit. En el segundo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana, Fosse diseño junto a Ken Holtzman el plan de pitcheo para blanquear 5-0 a los Orioles de Baltimore el 6 de octubre, otra vez en el Coliseo. En el octavo inning con Oakland adelante 2-0 y dos corredores en base, Fosse descargó cuadrangular ante el relevista Grant Jackson para asegurar el juego. El 8 de octubre, en el tercer juego de la serie de campeonato, Fosse estuvo detrás del plato para guiar a Vida Blue a lanzar un juego de dos imparables, sin boletos, 7 ponches. En el séptimo inning hizo out a Don Baylor en segunda base, en intento de robo. Oakland ganó 1-0 con jonrón de Sal Bando. Fosse también recibió los envíos de Catfish Hunter (ganador) y Rollie Fingers (salvado) el 9 de octubre en la victoria 2-1 sobre los Orioles que le dio el pase a los Atléticos a la Serie Mundial. El 12 de octubre, en el primer juego de la Serie Mundial en Dodger Stadium, Fosse apoyó desde el plato a Holtzman, Fingers (ganador) y Catfish Hunter (salvado) en la victoria 3-2 sobre los Dodgers y Andy Messersmith. Pära el tercer juego, en el Coliseo, Fosse volvió a combinarse con Hunter (ganador) y Fingers (salvado) para proporcionarle la victoria a los Atléticos 3-2. En el quinto juego, 17 de octubre, Fosse condujo a Vida Blue, Blue Moon Odom (ganador) y Rolie Fingers en la victoria 3-2 que les dio el tercer título de Serie Mundial seguido. En el segundo inning largó cuadrangular ante Don Sutton, para poner a su equipo a ganar 2-0.

El 30 de mayo de 1977, Dennis Eckserley lanzó sin hits ni carreras para que los Indios de Cleveland vencieran a los Angelinos de California 1-0 en el Municipal Stadium. Con los implementos de receptor, detrás del plato Ray Fosse coordinó la secuencia de lanzamientos de Eckersley, quien solo concedió un boleto en el primer inning a Tony Solaita,el otro corredor fue Bobby Bonds en el octavo inning por wild pitch luego de poncharse. Eckersley declaró en las redes sociales al enterarse del deceso de Fosse, que este había sido un amigo y consejero dentro y fuera del parque, con mucho tacto a la hora de sugerir algún lanzamiento.

Durante las primeras semanas de la temporada 1969-70, había incertidumbre en el dugout de los Navegantes del Magallanes porque Walter Hriniak no había rendido como la temporada anterior y necesitaban un cátcher establecido para garantizar la competitividad del equipo. La gerencia trajo a Ray Fosse quien venía de una temporada de solo 37 juegos con los Indios de Cleveland. A medida que avanzaron los juegos la incertidumbre de los aficionados empezó a desaparecer ante el juego dinámico e inteligente del receptor estadounidense. Pronto logró comunicarse con el cuerpo de lanzadores y fue copartícipe de las grandes actuaciones de Dick Baney, Johnny Morris, Orlando Peña, Jay Ritchie, Don Eddy, el novato Gregorio Machado que ese año fue el relevista estelar. Su gran brazo, y apropiado juego de pies le permitían sacar jugadores en las bases y bloquear lanzamientos contra el piso. En los playoff semifinales fue capaz de recibir los14 innings de una victoria ante los Tigres de Aragua, y luego en el quinto juego también fue clave al campo y con el madero. Luego en la serie final ante los poderosos Tiburones de La Guaira se comunicó a la perfección con Orlando Peña y con Donald Eddy en los dos primeros triunfos por blanqueo, y luego en el juego del campeonato guió a Jay Ritchie hacia una victoria 2-1. En la Serie delCaribe también fue esencial, llamó el juego de un imparable de Jay Ritchie ante los Togres de Licey (República Dominicana) en el cual solo un boleto los separó del juego perfecto. Y en el juego decisivo ante los Leones de Ponce participó en la jugada que tal vez decidió la serie, cuando Dámaso Blanco tomó el toque de squeeze play de Santos Alomar y se vino corriendo hacia el plato para lanzarle a la pelota a Fosse que se plantó con toda su sangre fría para hacer out a Jorge Roque quien venía con toda su intensidad.

Toda esa película pasó ante los ojos de quienes siguieron la carrera de Fosse, este jueves 14 de octubre al leer en internet que la esposa del ex pelotero Carol Fosse había informado con pesar el fallecimiento de aquel receptor, luego de una larga batalla con el cáncer, que estuvo jugando el resto de aquella temporada de 1970 con fractura en la clavícula y el hombro izquierdo separado. Incluso vino con Magallanes a jugar en la temporada 1970-71. Aún luego de esa lesión Fosse fue capaz de mantener entre los mejores receptores de la Liga Americana en la primera mitad de los 1970s.

Alfonso L. Tusa C. 16 de octubre de 2021.©

Referencias

__ Ray Fosse barreled by Rose at ’70 All-Star game, dies at 74. Associated Press.

__ An Interview with Ray Fosse. https://www.athleticsnation.com/2011/8/28/2390118/an-interviews-ray-fosse.

__ Revista Sport Gráfico.

__ Diario El Nacional.

__ Diario Meridiano.

__ Diario El Universal.

__baseball-reference.com

__retrosheet.org