todo lo que debes saber de la vacuna

Maturín.– La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda y hemorrágica, eso es lo primero que debes saber. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice además que es transmitida por dos mosquitos de circulación selvática y uno más que es urbano, como el Aedes aegypti: sí, el mismo que causa el dengue y el paludismo. El contagio ocurre cuando uno infectado te pica.

En un informe publicado este 13 de octubre, a propósito del brote confirmado en el estado Monagas, la OMS también explica que no sólo afecta a los humanos sino también a los monos. Pero también advierte que se propaga rápidamente entre la población no vacunada. Así que si no estás vacunado, tómalo en cuenta.

Sabiendo esto, échale un ojo a los datos sobre la vacunación que El Pitazo te ofrece:

¿Quiénes pueden vacunarse? Los niños a partir de los 12 meses y los adultos hasta los 59 años de edad.

¿Qué puede ocurrir después de vacunarte? La Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. dice esto: “Fiebre, dolor, malestar, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se aplicó la vacuna”.

Si ya te vacunaste, no necesitas un refuerzo. La buena noticia es que esa dosis te brinda inmunidad.

El Ministerio de Salud dice que puedes buscar la vacuna en los ambulatorios rurales y urbanos, en los hospitales, Centros de Diagnóstico Integral, Seguro Social y el Ipasme (Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación).

Si vas a viajar y estás inmunizado, necesitas un certificado internacional de vacunación o profilaxia. ¿Cómo lo consigues? Puedes tramitarlo en el distrito sanitario más cercano a tu estado: sólo necesitas tu cédula de identidad y la tarjeta de vacunación.

Como es un documento muy importante, guárdalo como si fuera tu pasaporte.

El Ministerio de Salud entrega un documento de exención a las personas mayores de 60 años de edad que hayan sido vacunados antes o que no tengan una constancia de estar inmunizados. También lo entrega a niños menores de un año, embarazadas, pacientes con cáncer, leucemia, VIH, y entre otros.

Un dato final: Los síntomas de la fiebre amarilla aparecen al tercer o sexto día después de la picadura y son fiebre, dolor muscular y de cabeza, escalofríos, náuseas, vómitos y pérdida del apetito, que desaparecen al tercer o cuarto día. El color amarillento aparece en la fase más tóxica cuando ocurren daños en el hígado o los riñones.

Jesymar AñezOriente