Fotos + Vídeos: Rotundo fracaso acto a favor de #AlexSaab en Caracas #17Oct

FUENTES VARIAS

El régimen de Nicolás Maduro convocó para este domingo una concentración en la Plaza Bolívar de Caracas en protesta contra la extradición del empresario colombiano Álex Saab a Estados Unidos.

Sin embargo, solo unas decenas de personas se reunieron para respaldar al barranquillero a pesar de la presencia de su esposa en el acto. En el evento tampoco se presentaron líderes del partido rojo.

«Llama la atención la falta de acompañamiento de jefes del PSUV en el acto»., nos señala un analista político. Cuando consultamos una fuente vinculada con ese sector oficial simplemente dijo: «Ese es un problema de Maduro»-

ULTIMA HORA. La gran convocatoria que Carvajalino planeó en la Plaza Bolívar de Caracas por la EXTRADICIÓN de alex Saab a EEUU, fue un rotundo fracaso. A esta hora @PedroKonductaz debe estar botando espuma por la boca por no logras meter el GENTÍO en la plaza. Da penita ajena. pic.twitter.com/S252WlP8wa

En las grabaciones se ve a a la esposa de Saab rodeada de personas pocas conocidas, el único que pudiera distinguirse es un conductor de televisión de un programa de baja o poca sintonía nacional.

La escasa convocatoria y ausencia de jefe políticos parece confirmar lo afirmado por la fuente.

A continuación otros registros que muestran el fracaso en la convocatoria del evento

Camila Fabbri lee una carta de su esposo Alex #Saab:“declaro que estoy en pleno uso de mi razón que no soy suicida por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé, algo que nunca haría”.#DanielRios pic.twitter.com/FAQboCEVlH