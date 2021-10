“Llevo con orgullo a Venezuela”

David Mantilla es un caraqueño proveniente de Catia que llegó a la Marina de Estados Unidos y también ha estado en las misiones militares estadounidenses en Afganistán.

“Ya veía cómo estaba la situación del país, y viniendo de un sector popular como un barrio me sentía un poco limitado para poder llegar a un nivel profesional. Ese era mi punto de vista en ese tiempo, y ahí fue cuando tomé la decisión de irme. Después que me gradué, me quedé en Venezuela un tiempo. Trabajé como botones en el Hotel Chacao Cumberland, hasta que pude reunir el dinero para irme a Estados Unidos”, contó al medio El Nacional.

David Mantilla, un venezolano en Marina de Estados Unidos

Este venezolano emigró a Estados Unidos para buscar un mejor futuro, a lo que aseguró que «lleva con orgullo a Venezuela y a Catia», parroquia donde vivió hasta los 19 años de edad.

Comentó al medio algunos detalles de su experiencia en ese país. “Comencé trabajando en construcción; también trabajé lavando platos, estacionando vehículos (valet parking), arreglando piscinas, paleando nieve. Tuve que hacer mucho trabajo. Llegué a un punto en el que prácticamente no veía superación, me sentía estancado en lo que estaba haciendo, y mi idea era buscar una manera de mejorar profesionalmente para también ayudar a mi familia, que estaba en Venezuela. Me sentía estancado haciendo lo que hacía; no veía futuro ni progreso. También quería estudiar y no podía. En ese momento fue que empecé a decidirme por tomar la carrera militar como un camino”.

Como parte de la Fuerza Armada de EE. UU., ha tenido que representar a Estados Unidos en otros países, como cuando formó parte de la misión en Afganistán. De esa experiencia, Mantilla señala que sintió orgullo de representar a los estadounidenses. También asegura que en esos momentos llevó con orgullo a Venezuela y Catia.

“Yo amo a mi país, amo de donde vengo. Represento a Venezuela, a Catia, a Los Magallanes, y siempre lo digo, sin pena. Pero este es un país en el que, si trabajas fuerte, puedes conseguir las cosas y lograr tus sueños”, expresó.