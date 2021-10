Adriana Azzi: Horóscopo del 18 de octubre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 18 de octubre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 452

No estés inseguro en lo que haces. La suerte está de tu lado. Nuevos horizontes en tu vida en lo personal y laboral. Recuperas el amor de un hijo o de alguien muy querido. Consigues un dinero que fluye. Te dan una nueva oportunidad para que cambies algo. Un familiar que necesita de ti.

Trabajo: Decisiones asertivas. Caminos abiertos en lo laboral. Un nuevo destino. Celebraciones.

Salud: Dolor en la espalda.

Amor: No descuides tu imagen. Personas que están a tu lado de cuidado. No quieres estar al lado de compañero (a).

Parejas: Estás pendiente de un resultado. Pagos pendientes que debes hacer. Pendiente con tus hijos.

Solteros: Sientes que todo está detenido. Una persona religiosa a tu lado que quiere ayudarte.

Mujer: Sales triunfante en una situación o reunión. Dejas pasar una situación con amigo.

Hombre: No hay acuerdo familiar. Sale a la luz algo que te ocultaron. Te piden un dinero cuidado ve bien las cosas.

Consejo: No permitas que te manipulen.

Tauro

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 767

La pasión llega a tu vida. Ilusiones sueños por hacer. El dinero como llega lo gastas, De las manipulaciones llegó el momento de soltar e iniciar un nuevo ciclo. Personas nuevas en tu entorno. Compra de ropa. Salida en grupo con personas importantes. No cuentes cuanto tienes.

Trabajo: Logros y triunfos en lo laboral. Te darán un cargo nuevo. Inicias un nuevo negocio.

Salud: Molestia en los oídos.

Amor: Hecho curioso en un avión con alguien del pasado. Hablaras con extraños por varios días. No luches con lo que no puedes.

Parejas: Alguien extraño que te llama. Salidas nocturnas con la familia. Reunión con varias mujeres.

Solteros: Indecisiones por cambios que debes hacer. Firmas. Tendrás en tus mano la herramientas para hacer algo.

Mujer: Apreciaras algo que llega a tus manos. No llores delante de alguien que te duele lo que dices.

Hombre: Familiar que se va de tu lado. Padre que necesita de tu presencia. No seas caprichoso.

Consejo: Pendiente con personas que no son sincero (a) contigo.

Géminis

Palabra clave: Amigo.

Número de suerte: 767

Un ángel que te protege. Di tus afirmaciones a diario. El amor llega con un cambio. Necesitas aclarar tus dudas con tu madre o mujer adulta. Amigo y socio que te aclara una situación. Debes confiar en los demás un poco más. Lleva las cosas con calma para que todo vaya en buen camino.

Trabajo: Se prudente en lo que dices. Ex jefe que te espera. Nuevos inicios. Cambio de empleo.

Salud: Tu salud mejora.

Amor: Debes prepararte temprano o con tiempo para lo que tienes que hacer ya que será tu futuro asegúralo.

Parejas: Utiliza tu intuición en tu entorno. Tu pareja te pide un poco de ayuda. Tendrás que evaluar la relación.

Solteros: Le pedirás ayuda a un santo y lo más importante es que te escucha. Abres tu corazón a la felicidad.

Mujer: Cuidado no consienta tantos a los hijos. Le agradeces a una persona por toda la ayuda que ha dado.

Hombre: Asistirás a una casa donde verás muchos claveles y te trae una buena idea. Algo con una abuela.

Consejo: Busca ayuda espiritual.

Cancer

Palabra clave: Disfrutar.

Número de suerte: 231

Estarás en una reunión importante y tú pondrás las pautas. Debes amar a los que están a tu lado. Sales de algo que te detenía. Te llega un gran mensaje. Cambio celebraciones. Algo con una herencia o dinero pendiente que te debían. Estarás en una lucha. Nadie valora lo que tú haces.

Trabajo: Triunfo en un proyecto. Inviertes e un local comercial. Solucionas un problema con compañero.

Salud: Cuidado con la tensión.

Amor: Amores que van y vienen. Canciones del pasado que te trae dulces recuerdos. Tía que te busca.

Parejas: Mujeres o muchas personas a tu lado. Tendrás que discutir algo en familia o en una reunión.

Solteros: Firmas de documentos. Cuídate de mujer agresiva o que te dice cosas en tu cara.

Mujer: Te invitaran a comer en casa de un familiar. Te ofrecen algo que lo pensaras mucho. No dejes a un lado a tu pareja.

Hombre: Hecho curioso con una fotografía. Viajes y compra de vehículos. Cuidado con decisiones incorrecta.

Consejo: Debes sanar lo que te perturba.

Leo

Palabra clave: Claridad.

Número de suerte: 665

Algo con un ascenso. Sales adelante con personas de una empresa. El amor llega a tu vida. Nuevos tiempos y cambios en lo profesional. Algo con una estrella que te trae cambios en tu vida. Hecho curioso con un rosario. Comentan algo cerca de ti que te molesta.

Trabajo: Llamadas que llegan rápido y para buenas noticias de negocio o un empleo no olvides lo que debes llevar.

Salud: Mejoras y solucionas un problema de salud.

Amor: No entenderás lo que te dice tu padre un hombre mayor. Cuidado con discusiones con tu pareja.

Parejas: Reunión familiar donde falta alguien importante. Te entiendes con un primo. Reconciliación.

Solteros: Celebraciones alegrías. Salidas nocturnas. Invitaciones de cuidado. Celebraciones y brindis.

Mujer: Debes pararte y conversar con personas conocida en un viaje. Decisiones que debes tomar.

Hombre: Reuniones familiares. Algo que se cae y se inicia algo nuevo. No te sientas culpable por otros.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Virgo

Palabra clave: Fluir.

Número de suerte: 007

Cambios en tu forma de vida. Salidas nocturnas con sustos. Hecho curioso con una pirámide. Algo especial con un arreglo de te sentirás feliz por una invitación. Te harás algo especial en tu cara. Debes aceptar los cambios. Haz los pagos que tienes pendientes. Escuchas a personas cercanas.

Trabajo: sale el sol en lo económico toda mejora. Cambios inesperados. Tomarás una decisión importante.

Salud: inflamaciones. Cuidado.

Amor: llega una persona especial a tu vida. Las estrellas están contigo toda la semana serás muy favorecida.

Parejas: limpieza con mucha agua y esencia de oro. Tendrás que inicias una rutina de caminatas. Logros en tus metas.

Solteros: paseos. Salidas con niños. Cambios. Mudanzas. No discutas en la calle. Cambio de casas por días.

Mujer: alégrate la rueda de la fortuna está contigo. Viajes. Nuevas decisiones. Canciones en la puerta de tu casa.

Hombre: viaje por barco donde conoces un amor. Placer. Alegría y celebraciones. Descanso y cambios.

Consejo: Sé tú mismo (a).

Libra

Palabra clave: Obsesión.

Número de suerte: 891

Debes disfrutar el amor. Cuídate un poco más. Deja las rencillas. Superas los problemas. Cuida lo que tienes a tu lado. Sentirás que nadie te escucha. El estancamiento sale de tu vida todo fluye. No descuides a tu familia. No dejes que las cosas pasen. No gastes en lo que no necesitas.

Trabajo: No seas conformista adelante no escuches a los demás haz lo que tu intuición te diga.

Salud: Cuidado con los resultados médicos debes estar pendiente.

Amor: Te sientes feliz. Tendrás mucha fuerza para hacer lo que una persona muy querida te pide.

Parejas: Harás un curso donde aprendes mucho. Nuevas herramientas en tus manos.

Solteros: No puedes permitir que otros te maltraten alegrías con un nuevo empleo o estudios.

Mujer: Alegrías en tu cumpleaños por sorpresas. Estarás en una lucha donde si pones un poco más de empeño logras lo que quieres. Te

Hombre: Salida con los niños. Un nuevo mundo en tu vida. Algo de la administración que será mejor.

Consejo: Aperturas aprovéchalas.

Escorpio

Palabra clave: Cambio.

Número de suerte: 332

Mucha pasión en estos días que disfrutas. Nuevas aprobaciones. Debes activar la protección en tu casa. Nuevas luces. Nacimientos con alegrías. Te acusan de algo inesperado. Nuevas conversaciones. Algo con un fuerte olor que te molesta. Estarás en la búsqueda de protección a tu familia.

Trabajo: Cuidado con compañero que te hace una trampa. Alguien del pasado que te busca.

Salud: Cuidado con la tensión.

Amor: Llega alguien especial vecina que te busca por algo que necesita en lo personal.

Parejas: Aunque la persona amada no esté a tu lado la vida continua. Logras todo lo que quieres.

Solteros: Estarás de descanso o reposo obligado. Algo con flores que te alegra un día.

Mujer: Cambios en tu hogar que debes hacer y una limpieza espiritual urgente. Saca lo que no usas.

Hombre: Querido amigo no juegues con los sentimientos de otros se claro. Hermano que necesita hablar contigo.

Consejo: No permitas que terceros te manipulen.

Sagitario

Palabra clave: Entender.

Número de suerte: 895

Estarás pensando en montar un negocio propio. Cuidado con las recomendaciones. Reuniones. Firmas de documentos. Alegrías y celebraciones. Estarás pendiente de un problema de la comunidad. Toma las cosas con calma. Debes aplicar tus conocimientos en lo que sabes.

Trabajo: Te invitaran a conocer una empresa que luego te dan una sorpresa. Periodo de tensión pero recibes una buena paga.

Salud: Dolores en las piernas.

Amor: Recoges lo que cosechaste. Nuevas ideas. Hombre de poder que te busca para hablar de negocio.

Parejas: Sorpresas en la puerta de tu casa alguien que llega con ramo de flores. No permitas que otros decidan por ti.

Solteros: Mujer y hombre de poder en reunión o jefes que te ofrecen algo. Lo que esperas llega.

Mujer: Muchas cosas positivas. Mujer lucha por tus logros. Triunfos. Firmas. Compras. Nuevos negocio y lo que quieres.

Hombre: Sorpresa con un embarazo. Llega alguien a tu puerta que no esperabas. Alguien está pendiente de ti.

Consejo: Escucha tu ayuda espiritual.

Capricornio

Palabra clave: Triunfo.

Número de suerte: 500

No te involucres con personas cercanas. No discutas en un sitio muy solo. Sientes deseos de irte o hacer cosas diferentes. Estas pendientes de hijo (a). Salida nocturna con disfrute pero cuidado con lo que comes o bebes. Estarás pendiente de una competencia pon tu empeño y veras tus logros.

Trabajo: Mudanzas. Logras vencer un enemigo. Mujer jefe que te defiende ante un grupo. Nuevos inicios o comienzos.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Inicias algo nuevo en una empresa o negocio con buenos beneficios. Hombre de poder o dinero habla por ti.

Parejas: Cambios seguro que viene para tu vida. Salidas rápidas con personas desconocida pero sin ningún problema.

Solteros: Cambios en fecha para la firma de un documento pero que te conviene. Debes asegurarte de todo.

Mujer: Conversaciones con dos personas. Dirás que no te enamoras y eso si pasara. Compra de copas.

Hombre: Debes llamar para confirmar una cita. Hermanos pendientes de ti. Sales de un lugar

Consejo: Logras tus metas, sigue tu lucha.

Acuario

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 881

No esperes por otros adelántate. Cambios en una fecha. Algo con una cámara o bombillos. Deseos de irte de un sitio. Caminatas que tendrás que hacer. Recibes muchas bendiciones y dinero que llega a tus manos y solucionas un problema. Mudanza. Cambias. Alegrías y celebraciones.

Trabajo: Queridos esta semana si no logras lo que buscas es por tu culpa todo está pautado para que sea como quieras.

Salud: Cuidado con lo que comes en la calle.

Amor: Algo con una reconciliación. El amor de una mujer que cambia la vida. Muchas bendiciones y cambios.

Parejas: Reunión familiar alegrías y se dirán muchas verdades y deciden hacer una venta. Sientes miedo ante otra persona.

Solteros: Algo detenido que inicia de nuevo. Mucha tristeza no llores tanto no lo vale. Sale el sol.

Mujer: Un padre que te brinda apoyo y te dirá que hacer. Superas algo por lo que has pasado. No todo lo que brilla es oro.

Hombre: Cuidado con personas policía o militares. No engañes a nadie te descubren. Cambio de un contrato.

Consejo: Cambia lo que no te gusta.

Piscis

Palabra clave: Pasión.

Número de suerte: 904

Estás en la búsqueda de una persona especial para ti. Cambios inesperados. Algo con un número que te da suerte. Cuídate de las traiciones sabes quién es no vuelvas a caer. Estarás hablando con personas que ocasiona problema donde vives. Estarás preocupado por un familiar que está de viaje.

Trabajo: Alegrías llega el dinero esperado y otros harán un buen trabajo. Recibes una buena paga para arreglar problemas.

Salud: Exámenes pendiente.

Amor: Lo que está pautado se cumple. Cumple tus compromisos con alguien amado. Controla tu mal carácter.

Parejas: Paseos y salidas. Triunfos y logros. Vences obstáculos. Cuidado con vehículo y las luces.

Solteros: Tendrás la victoria en algo que haces. La persona que dejaste fue lo mejor que hiciste.

Mujer: Alguien que te pide disculpas en la puerta de tu casa. Sientes que lograste algo. Te pedirán un beso.

Hombre: Estas en sitio de mucho frío. Cambios. Finanzas que se solucionan. Sentirás que tienes una carga.

Consejo: Deberás escoger entre dos cosas.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial