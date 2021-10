Alejandra Espinoza denunció a un médico: ‘Por poco me mata’

La actriz Alejandra Espinoza quien actualmente está hospitalizada debido a una parálisis facial. La misma denunció a su neurólogo por negligencia médica y aseguró que el mismo le dio un diagnóstico falso.

Alejandra contó los difíciles momentos que vivió hace pocos días, cuando estuvo internada por pérdida parcial de la vista y parálisis en el rostro y a raíz de lo que le ocurrió con el doctor pensó que era necesario hablar.

Contó que al llegar al centro médico se encontró con un mal médico que la atendió y La diagnosticó de forma negativa e incorrecta: “La realidad fue que me topé con un muy mal médico. Me hacen todos los exámenes y el neurólogo del hospital, fue un muy mal neurólogo, porque me comenzó a medicar como si me hubiese dado un ataque de epilepsia, entonces el medicamento era muy fuerte”.

La también animadora dijo que el tratamiento que le suministraron afectó mucho más su salud y le produjo una esclerosis múltiple. Espinoza contó que llegó a presentar una mejoría, pero el hombre seguía dando respuestas erróneas: “Todo lo que ese médico hizo fue negligencia. Nadie sabía decirme nada, todos los exámenes estaban bien, pero el doctor decía cosas una peor de la otra. Yo no tenía dolor, no tenía malestar, lo que me ponía mal era el medicamento”.

Actualmente su salud ha mejorado, sin embargo, debe regresar al hospital para realizarse varios análisis y señaló que regresará a conducir el programa Nuestra Belleza Latina, y finalmente agradeció a sus seguidores por los mensajes de cariño que recibió.

