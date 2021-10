Autoridades confunden a un neoyorquino con Brian Laundrie

Aparentemente un hombre tiene un increíble parecido con Brian Laundrie y se llevó el susto de su vida tras ser interrumpido en su habitación de hotel por las autoridades.

Severin Beckwith un neoyorquino del norte del estado, primero fue visto mientras estuvo caminando por el sendero de los Apalaches junto con su pareja ; y se estaba hospedando recientemente en un hotel llamado Fontana Village Resort & Marina ubicado en Carolina del Norte; cuando por la tarde los alguaciles de Estados Unidos, entraron por asalto en su habitación y lo despertaron con rudeza.

Beckwith comentó que escuchó un golpe en la puerta de su habitación de hotel, y antes de que se diera cuenta, una pandilla de agentes federales con equipos antidisturbios y escudos estaban entrando, armas en alto y apuntando a su rostro, procediendo a inmovilizarlo hasta comprobar si había indicios de que era Laundrie.

Presuntamente, uno de los oficiales que lo estaba revisando informó que tenía una cortada en la parte superior de su oído interno, al igual que el prometido de Gabby Petito (Brian); quien desapareció después de que la policía encontrara el cuerpo sin vida de la youtuber en Wyoming.

Luego de proporcionar una identificación y demostrar que no tenía los tatuajes de Brian, finalmente Beckwith fue absuelto. Sin embargo, se le advirtió que debería afeitarse la barba en un futuro cercano.

Beckwith tiene una apariencia afeitada (similar a Laundrie, que es calvo), por lo que los testigos del área aseguraron haber visto a Laundrie últimamente.

En cuanto a quién delató a Beckwith, se sospecha que fue uno de los empleados del hotel; quien aparentemente también le tomó una foto, que los agentes le mostraron durante la terrible experiencia.

El hotel tuvo que ofrecerles una noche gratis y un desayuno de cortesía por todas las molestias. No es exactamente un gran consuelo; pero al considerar las circunstancias, se presume que Beckwith lo tomó de manera tranquila y con una sonrisa, según reseñó TMZ.

¿QUIÉN ES BRIAN LAUNDRIE?

Fue en algún momento, el prometido de la youtuber Gabby Petito, que fue asesinada por estrangulamiento mientras se encontraba realizando un viaje por carretera por varios estados del país estadounidense, en compañía de su pareja.

Luego de una disputa doméstica durante el viaje, en la que tuvo que intervenir la policía, Brian Laundrie regresó sin Gabby el pasado 1 de septiembre; y no le notificó a nadie sobre el paradero de su novia.

El 11 de septiembre la madre de Petito la reportó como desaparecida e inicia una búsqueda exhaustiva con el apoyo de las autoridades; aún sin saber absolutamente nada sobre Brian.

Luego de que las autoridades hallaran el cuerpo de la youtuber, de 23 años, en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming. Brian desapareció sin colaborar con los oficiales para la investigación sobre su prometida.

La policía primero lo consideró como «persona de interés» en el caso; pero días después emitieron una orden de captura en su contra por usar una tarjeta de crédito que no le pertenecía (ya que no tienen pruebas que lo relaciones con el asesinato de su novia). Las autoridades aún no saben sobre el paradero de Brian; y no han podido interrogarlo por el caso.