Cardenales firman a joven jardinero con experiencia en la NCAA

El equipo de los Cardenales de Lara, acordó la firma del jardinero venezolano Juan Teixeira, quien hará en la temporada 2021-2022 su debut en la Liga Venezolana de Béisbol (LVBP).

Según un anuncio de la propia organización, el jardinero Juan Teixeira, quien cuenta con una buena experiencia en el béisbol universitario de Estados Unidos (NCAA), arribó a los Cardenales de Lara para debutar en la LVBP, logrando esto a sus 23 años de edad y además, la novena crepuscular sigue añadiendo piezas de cara a la nueva zafra donde buscarán revancha.

Teixeira, oriundo de la ciudad de Caracas, no cuenta con ningún tipo de experiencia en la LVBP y los Cardenales de Lara no duraron en traerlo a debutar tras ver su trabajo en la NCAA, siendo un pelotero que lamentablemente por una lesión, no pudo ser parte del Draft universitario en busca de pertenecer a una organización de la Major League Baseball (Grandes Ligas – MLB).

Sin embargo, su sólido expediente a nivel universitario y el potencial demostrado le abrieron las puertas para venir a jugar por primera vez en la LVBP.

Acá el reporte:

📝⚾️ Juan Teixeira, outfielder de 23 años con experiencia en la NCAA, firmó con #Cardenales. Una lesión marginó al caraqueño de ser tomado en el draft universitario, pero su sólido expediente y el potencial demostrado en la pretemporada le abren una oportunidad. 👊🏼#SomosUno 🆑 pic.twitter.com/coyfntuG80 — Cardenales de Lara (@CardenalesDice) October 18, 2021

Números en NCAA

Desde 2018 a 2021, Teixeira cuenta en el béisbol universitario con 126 encuentros jugados, 125 hits, 16 dobles, cuatro triples, 10 jonrones, 52 remolcadas, 69 anotadas y un AVG de .334, OBP de .406, SLG de .479 y un OPS de .884.