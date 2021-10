Diferida por sexta vez audiencia de activistas de Fundaredes para el 21O, a pesar de contagios de covid

Este jueves fue diferida por sexta vez la audiencia de los activistas de Fundaredes, Javier y Rafael Tarazona; y Omar de Dios García, para el 21 de octubre. No obstante, tras sus contagios de Covid-19, es probable que tampoco se realice ese día.

Por medio de la red social Twitter, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob detalló a las 1:50 pm lo siguiente: “Diferida la audiencia preliminar de los activistas de Fundaredes para el 21 de octubre. Seguimos sin noticias formales sobre su estado de salud”.

“Por situación de salud (Covid) y como consecuencia no fueron trasladados al tribunal, fue diferida para la semana que viene audiencia preliminar caso Fundaredes: Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García. Estos dos últimos se encuentran hospitalizados”, señaló en la misma red social a las 2:34 pm el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero.

Los tres tienen más de 100 días detenidos y denunciaban los vínculos de funcionarios chavistas con guerrilleros del ELN, al punto de darle resguardo en varias casas.

Tras su detención en julio de 2021, los tres activistas fueron imputados por “traición a la patria, terrorismo e incitación al odio”.

Rafael Tarazona fue trasladado al Hospital de Clínicas Caracas



Más temprano se conoció que Rafael Tarazona, quien está detenido desde el pasado 2 de julio, fue ingresado en el Hospital de Clínicas Caracas tras haberse dado positivo para coronavirus.

Así lo afirmó este jueves 14 de octubre la abogada de la organización, Clara Ramírez, a una entrevista concedida a Venezolanos por la Información y señaló que los familiares de Javier y Rafael Tarazona y Omar de Dios García no fueron informados de manera oficial y recorrieron varios centros de salud durante la noche y madrugada hasta que dieron con el paradero de Rafael en el piso 8 de la referida clínica. No obstante, no les permitieron verlo y el lugar está bajo custodia.

“Con respecto a Javier Tarazona y Omar de Dios García no tenemos información”, dijo Ramírez.

