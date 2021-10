Dos jóvenes carabobeños con cinco hijos no tienen ni ventanas ni puertas en su casa

Sin ventanas y sin una puerta con seguro, viven dos jóvenes carabobeños y cinco niños al sur de Valencia. De noche y de día viven la angustia por su seguridad e integridad, Ángel León y Yenifer Amaya de León, tienen una pequeña casa pero no cuentan con los recursos necesarios para arreglarla y a su vez darle de comer a sus hijos.

Al entrar a su casa se puede observar las carencias de su hogar. Ambos buscan darle lo mejor a sus hijos, pero las condiciones económicas no lo permiten. Las paredes necesitan pintura, nuevos muebles y puertas en los cuartos, es una realidad que viven a diario y les gustaría cambiar.

Ahora es noticia: Adultos mayores de San Félix se alimentan en comedor popular debido a la falta de comida en sus hogares

Estudiante de derecho sin recursos para darle un hogar seguro a su familia

Ángel León está cursando el quinto año de Derecho en la Universidad de Carabobo (UC) sus pasantías las realiza en el Palacio de Justicia, pero el salario de allí no le alcanza para arreglar su casa, comprar una cama para sus hijos y un ventilador, que es lo que más necesitan con urgencia.

Trabaja como personal de seguridad y con otros rebusque para poder darle que comer a sus cinco hijos. La fundación Itakas Escolapios, los ayuda de martes a viernes con comida hecha, sin embargo, esta familia necesita cubrir otras necesidades básicas.

«Yo he tenido muchas dificultades ahorita porque a mí me entregaron esta vivienda, no cuenta con luz propia, no cuenta con ventanas, es insegura. A veces yo me tengo que ir a trabajar para la vigilancia y ando es preocupado y trato de evadirlo enfocándome en el trabajo» destacó León.

Relató a Todos Ahora, que le preocupa la seguridad de sus hijos mientras sale a trabajar y recalcó que necesita con urgencia mantener cerrada su casa porque su esposa también necesita salir a trabajar para que lo apoye, porque el dinero que trae a la casa no es suficiente.

Dos jóvenes carabobeños buscan brindar comodidad a sus hijos

«No tengo las condiciones para acomodar esta casa», enfatizó. Además señaló que los cuartos no cubren las necesidades básicas de sus hijos, explicó que adquirió un DVD para poder brindarle algo de recreación a sus hijos ya que entiende la dificultad de estar todo el día en la casa sin ningún tipo de entretenimiento. Tampoco tienen privacidad dentro de la casa, ya que no cuentan con puertas en los cuartos.

Asimismo comentó lo difícil que es cocinar porque su cocina tiene una fuga de gas que les impide realizar sus comidas y no cuentan con el servicio de gas doméstico desde hace un tiempo.

«Estoy todos los días esforzándome para que mis hijos tengan la comodidad que merecen», dijo.