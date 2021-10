El plan de Draymond con Stephen para la próxima temporada

En este articulo estaremos viendo El plan de Draymond Green con Stephen Curry para la próxima temporada en la NBA con el equipo de los Golden State Warriors.

Draymond Green tiene un nuevo objetivo la próxima temporada: disparar más de cinco triples por partido para los Golden State Warriors.

Eso fue una broma… algo así. El entrenador en jefe de los Warriors, Steve Kerr, le ha estado pidiendo al alero All-Star que comience a disparar más la próxima temporada, y Green está listo para complacer. (A través de NBC Sports)

“Siempre voy a pasar la pelota”, dijo Green. “Eso es lo que disfruto haciendo y, también, creo que soy bastante decente en eso. Esa es una gran parte de mi papel en esta ofensiva. Entonces, siempre haré eso.

“Pero cuando el tiro esté ahí, tómalo. Voy a hacer eso “.

Es posible que los fanáticos más nuevos no sepan esto, pero Green solía ser uno de los mejores tiradores en la alineación de los Warriors. No estaba apabullado como Stephen Curry o Klay Thompson, pero acertó suficientes tiros para que las defensas lo respetaran. Sin embargo, con el tiempo, Green comenzó a disparar menos triples y aún menos. Ya sea porque los Warriors quieren que él sea más un facilitador u otras razones, nunca lo sabremos.

Sin embargo, parece que Green está listo para recuperar esa oportunidad. Los fanáticos de los Warriors pueden preocuparse de que él bloquee sus tiros, pero el alero All-Star se siente lo suficientemente seguro en su tiro recientemente.

“Mi tiro se siente bien. He trabajado mucho en ello. Me funcionó durante los Juegos Olímpicos. Quieres traspasar eso. Se siente bien. Me lo llevo.”

Curry y los Warriors apreciarán mucho los disparos adicionales. Los equipos rivales a menudo planificaron el juego para los Warriors poniendo a su peor defensor en Green. La lógica era que, dado que Green es un tirador poco dispuesto e inexacto, es básicamente un agujero negro para el equipo. Ahora, si el tiro de Draymond sale bien para el equipo, será enorme para los Warriors. Lo que alguna vez fue el talón de Aquiles del equipo ahora será su gracia salvadora.