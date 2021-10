Exclusiva ND | Habla hija de exdirectivo de Citgo: «Esto es una bofetada a mi familia»

La reacción del gobierno de Nicolás Maduro a la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos no se hizo esperar. Poco después de que se confirmara el traslado del barranquillero, los llamado 6 de Citgo fueron devueltos a las celdas de El Helicoide.

En exclusiva con ND, la hija del exdirectivo de la filial de Pdvsa en EEUU, Tomeu Vadell, Verónica Vadell Weggeman, calificó de cachetada» para su familia que su padre regresara a las celdas tras pocos meses de arresto domiciliario.

«Ya sabemos dónde está. Llamó ayer, con un pedido de cosas que él va a necesitar estando otra vez en el Sebín de El Helicoide. Llamó tarde en la noche a mi mamá. Yo hablé con él ayer en la mañana. Una llamada tipo normal», contó.

Para ella, que su papá y el resto de los directivos estén de nuevo tras barrotes, «fue una retaliación sobre (Alex) Saab, lo cual me parece, otra vez, una cachetada a la familia».

«Esto es un atropello a los derechos humanos de mi papá. Están jugando con vidas. Aquí les dan casa por cárcel, los sacan, después los meten, los sacan, los meten. Eso no es justo. Eso no es bueno para mi papá. Y no es bueno para mi familia”, lamentó Vadell Weggeman.

Otra vez a la cárcel

Poco después de que la prensa caboverdiana y las agencias de noticias confirmaran que Saab fue llevado a los Estados Unidos, los 6 de Citgo fueron abordados por funcionarios de la Dgcim y regresados a la cárcel.

Los 6 de Citgo son un grupo de exdirectivos apresados en 2017 por el gobierno, tras ser convocados a una reunión en Pdvsa La Campiña. Desde la Fiscalía de Tarek William Saab los acusan de corrupción.

Se trata de Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira, quienes fueron detenidos por agentes de seguridad del Estado mientras participaban en una reunión en Caracas justo antes del Día de Acción de Gracias.

El hecho es que en noviembre de 2020, condenaron a los 6 de Citgo a penas de entre 8 y 13 años de cárcel yz desde entonces, se les ha otorgado medidas cautelares de detención, como casa por cárcel. Recientemente, en mayo, los 6 de Citgo salieron de El Helicoide. En ese momento, Vadell Weggeman nos dijo que la medida no era suficiente, y que insistían en la libertad plena de Tomeu Vadell.

Álex Saab, a EEUU

Todo esto ocurre en momentos en que el barranquillero, empresario y presunto testaferro de Nicolás Maduro ya está en Florida, esperando por su presentación ante la Corte, mañana lunes a la 1:00 p.m.

A pesar de los incontables esfuerzos de la defensa, pagada por el chavismo, la extradición de Saab fue inevitable y en horas de la tarde del sábado se confirmaba la noticia: un avión del Departamento de Justicia partió de Cabo Verde con él abordo.

Saab, detenido en 2020 en el archipiélago africano, enfrenta acusaciones de lavado de dinero, corrupción y otros delitos, cómo narcotráfico.