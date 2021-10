Index Global Corp: Ahorrar en dólares no es suficiente para proteger el patrimonio

A raíz de la reconversión monetaria y el cobro de utilidades en camino muchos venezolanos han optado por ahorrar en dólares dado el poco valor del ahora llamado Bolívar Digital. Sin embargo, comprar divisas no es suficiente para proteger el patrimonio económico, según Luis Sarmiento Sierra, director de operaciones de Index Global Corp.

«Tener tus reservas patrimoniales en divisas a la final siempre te valdrá menos recordando como la inflación en Estados Unidos cierra en al menos 5% anual – una pérdida importante», dijo, al agregar que el venezolano tiene una «muy mala educación financiera».

Sarmiento reveló que otros errores que cometen los venezolanos por falta de formación financiera es gastar por encima de sus posibilidades en «placeres inmediato como bebida; comer en la calle o vicios – consumos los cuales siempre aumentan durante la crisis económicas.

“Otro problema es la escasa organización de las finanzas es donde el pequeño o mediano empresario usa la caja del comercio como su cartera personal, porque los llamados gastos hormiga (no contabilizados) terminan siendo una bola de nieve que afecta el propio negocio. Casi nunca el comerciante pequeño distingue entre la persona jurídica y la natural”.

“Los venezolanos tenemos una deficiente educación financiera”

Luis José Barreto, director ejecutivo de Index Global Corp, reiteró que en Venezuela hay muy mala educación financiera que no le permiten al venezolano reconocer que existen otras opciones para proteger el patrimonio, más allá de comprar dólares, o en el caso del pequeño empresario invertir en más mercancía o bienes como vehículos e inmuebles.

“Esto es muy típico de la clase media. Te quedas sin liquidez, porque vender un carro o un apartamento no es fácil rápidamente y si lo haces te toca rematarlo, Por eso siempre recomendamos tener activos líquidos (bonos o acciones de la Bolsa), porque, por ejemplo, el vendedor de celular no gana nada teniendo un celular viejo en el estante que no pudo vender».

El especialista en manejos de fondos de inversiones recomendó, primero que todo, formarse financieramente para así poder invertir con inteligencia y explicó que, en otros países como Estados Unidos o Europa proteger su capital a través de la compra de acciones o bonos es algo normal.

“Debemos comenzar a pensar en planes de jubilación para asegurar una vejez tranquila, pero primero que todo es aprender porque sería un error garrafal decirle al ciudadano común que adquiera acciones a lo loco sin tener el conocimiento. Eso es irresponsable”.

Barreto recalcó que la mejor manera de resguardar el patrimonio es a través de la tenencia de activos líquidos (bonos, acciones, por ejemplo) y así dejar de ver esto como inalcanzable.

“Los venezolanos tienen gran potencial a la hora de invertir, pero siempre con responsabilidad para aumentar la variedad de opciones y no quedarnos con solo comprar divisas desesperados o mercancía la cual se puede quedar fría, como dicen”, concluyó.