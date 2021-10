Karl Ahtony Towns rompe el silencio sobre la selección Dominicana

El jugador de los Minnesota Timberwolves, Karl Ahtony Towns reveló que quiere jugar con la selección de República Dominicana luego de establecerse en la NBA.

El centro estrella de la NBA, Karl Ahtony Towns dejó saberle al mundo específicamente a la República Dominicana el gran amor que siente por su país y lo tanto que quiere jugar para su bandera a nivel mundial.

Karl Ahtony Towns es un jugador que después de subir a la NBA no ha podido darle esa mano tan fuerte que la selección de baloncesto dominicana necesita para enfrentar las grandes potencias en este deporte.

Pero una de las mejores noticias que ha escuchado la República Dominicana fueron las siguientes palabras del gran orgullo Karl Ahtony Towns:

“Me encanta estar con la selección Dominicana. Hay muchas cosas que no han hecho y posiblemente pueda cambiar eso. El desafío es aquello por lo que siempre me he esforzado”.Según rumores también el jugador Karl Ahtony Towns descartó jugar con la selección de los Estados Unidos.