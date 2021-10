Liberan la primera imagen de las grabaciones de ‘The Mandalorian 3’

Una de las producciones más importantes de la plataforma de Disney+ es la serie ‘The Mandalorian’, la cual reavivó el interés del público por Star wars después del mal recibimiento de la más reciente trilogía, además de ayudar a lograr un buen número de suscriptores en esta plataforma de streaming y a pesar de que tuvo una pausa, ya comenzaron las grabaciones de esta serie y por medio de las redes sociales se dieron a conocer las primeras imágenes de ‘The Mandalorian 3’.

La serie ‘The Mandalorian’ creada por Jon Favreau y Dave Filoni y fue una de las primeras series originales de Disney+, la cual tuvo un gran recibimiento por parte del público en gran medida por el personaje de Grogu y rápidamente comenzaron las grabaciones de la segunda temporada, aunque el final de esta, dio pie hacia nuevas aventuras, tanto la serie ‘The Book of Boba Fett’ y ‘Ahsoka’, a las cuales se le ha dado cierta prioridad.

Por medio de MakingStarWars.net, Jason Ward compartió las primeras imágenes de ‘The Mandalorian 3’, donde se puede ver un tipo de laberinto creado por pantallas azules y a pesar de que el actor Carl Weathers había afirmado en días pasados que esta tercera temporada ya se estaba grabando, todavía no se pueden ver a actores en el set, por lo que parece ser que se están grabando algunos planos generales.

Hasta el momento no se tiene una posible fecha de lanzamiento de la tercera temporada de ‘The Mandalorian’, pero es casi un hecho que primero llegarán otras series live action como ‘The Book of Boba Fett’, ‘Obi-Wan Kenobi’, ‘Andor’ y posiblemente ‘Ahsoka’ antes del lanzamiento de estos nuevos episodios y quizá pueda llegar hasta 2023 a la plataforma de Disney+.

