Nueva Esparta sellará su victoria este #21N aseguró Morel Rodríguez en La Guardia

Desde el sector La Guardia Municipio Díaz Morel Rodríguez Ávila, candidato a la Gobernación del Estado Nueva Esparta, acompañó al pueblo en un casa por casa junto a la candidata a la alcaldía, Maira Rodríguez, donde reafirmó su compromiso de rescatar la ruta del progreso y el desarrollo.

A tan solo 38 días de las megaelecciones del 21 de noviembre, el líder de la mayoría popular continúa recorriendo los rincones de la entidad a los fines de seguir conociendo las necesidades del pescador, agricultor, trabajadores, amas de casa y jóvenes, para trazar líneas de trabajo efectivas, como ya lo ha hecho, enmarcadas en la gestión de los próximos 4 años.

“El pueblo del Municipio Díaz necesita, exige, que sea recuperado del abandono y el deterioro sostenido en 16 años de una gestión municipal que ha estado de espaldas al pueblo. Hoy en Díaz, y a la vista de todos está, predominan calles y alumbrado abandonados; centros de salud sin suministro, pescadores desasistidos y un pueblo a la deriva”, indicó Morel Rodríguez Ávila.

Destacó que la gestión municipal, a pesar de haber contado con recursos en todo este tiempo por parte del Estado, no garantizó el desarrollo de un municipio ubicado estratégicamente que posee el aeropuerto, cultura, una de las fuerzas pesqueras más importantes de la entidad insular, además de infraestructura escolar, deportiva y de salud.

“Llegó la hora de ponerle fin a la nefasta gestión de una alcaldesa que no ha hecho nada por el pueblo de La Guardia y el resto del municipio y ni hablar del representante del Gobierno Central y gobernador. Este último, insisto, debería renunciar a sus aspiraciones a la reelección para que no pierda tan feamente, porque las encuestas me ubican por encima del 50% lo que representará una victoria contundente”, argumentó el líder de la democracia neoespartana.

A LOS GUARDIEROS«No es secreto para nadie que el amigo Morel Rodríguez Ávila ha cumplido a este noble pueblo, con sus pescadores, amas de casa, estudiantes, con todo el pueblo, cestas alimentarias, HCM y otros programas sociales que volverán. Yo seguiré cumpliendo y lo primero que haré al llegar a la gobernación es culminar el liceo de La Guardia que no me dejaron culminar, si no lo arreglo no me dejen entrar a esta comunidad», subrayó.

Por su parte Maira Rodríguez, candidata a la alcaldía, hizo un llamado a la actual alcaldesa «prepárese señora para que entregue el 22 de noviembre la alcaldía y deje de engañar al pueblo». Agregó que «con Morel Rodríguez Ávila en la gobernación volverán los programas sociales, el camino del progreso y el cambio y la recuperación del municipio en todos los ámbitos, por eso inicié un trabajo que muy pronto se materializará en un mejor futuro para todos los habitantes del Municipio Díaz».

DÍAZ YA DECIDIÓ

Mircilia Fraile, habitante de La Guardia, afirmó que el municipio necesita un cambio urgente de gestión. Una gestión comprometida con los pueblos que hoy, incluso en esta localidad, pasan necesidades ante la falta de servicios básicos como el agua, salud, alimentación entre otros que «cuando Morel fue gobernador se cumplieron a cabalidad», dijo.

Por su parte Nelida Velásquez, también residente de La Guardia, recordó que, por ejemplo, los pescadores fueron un sector de la población que «sí supo lo que fue una verdadera gestión gubernamental con Morel, otorgando rancherías, créditos y otros beneficios que promovieron una mejor calidad de vida», acotó.

Asimismo Genara Romero, vecina de La Guardia, dijo que «Morel ha sido el gobernador que más obras hizo en esta comunidad, por eso necesitamos que vuelva a dirigir los destinos de la entidad insular para que renazca la esperanza en todos los rincones donde hoy existen tantas familias pasando hambre y necesidad».

A VOTAR POR EL CAMBIO

«¿Quieren seguir viviendo más de 16 años de penurias bajo la gestión de la actual alcaldesa? ¿Qué ha hecho el representante del Gobierno Central y ni hablar del muchacho que está en la gobernación? Por eso este pueblo maravilloso, liderado por la juventud, debe ir con mucho entusiasmo y Fe el 21 de noviembre a votar por quienes sí garantizan el progreso de todos los pueblos de Nueva Esparta.