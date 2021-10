Peligroso convicto mató a una madre hispana en Florida: le apuñaló los dos ojos

Un convicto fue arrestado por asesinar a una madre hispana en el sur de Florida, y luego arrojar el cadáver en un canal. La mujer había sido reportada como desaparecida.

Se trata de Eric Pierson, el convicto, de 54 años, que salió de prisión el año pasado, después de cumplir una larga condena por el homicidio de una joven en 1993; y ahora enfrenta cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Érika Verdecia, había sido reportada como desaparecida hace varias semanas en Sunrise, y su cuerpo fue encontrado en un canal cerca de Fort Lauderdale.

El arresto se llevó a cabo el pasado domingo, y según la policía de Sunrise, Pierson confesó haber apuñalado cuatro veces con un destornillador a la madre soltera, dos veces en el pecho y una en cada ojo, todo esto sucedió el 25 de septiembre.

La víctima, de 33 años, era una madre soltera de una niña de siete años, que fue vista por última vez saliendo de su casa el pasado 24 de septiembre. La cámara de seguridad de la vivienda de la víctima captó a la mujer mientras caminaba por el frente de su casa.

CRÍMENES ANTERIORES DEL CONVICTO

Pierson fue condenado en 1985 a 18 años de cárcel (solo cumplió cuatro en prisión) por irrumpir en una casa y degollar a una mujer. Por este crimen fue acusado de intento de asesinato en primer grado y después salió bajo libertad condicional.

En 1993 fue sentenciado a 40 años de prisión por la paliza, estrangulamiento y asesinato de una joven de 17 años. La muerte de esta joven ayudó a impulsar condenas de prisión más largas. Para ese momento Pierson se declaró culpable de asesinato en segundo grado.

Pierson recuperó su libertad en septiembre del 2020, luego de cumplir solo 27 años de la condena. Logró salir de la cárcel debido a un cambio en las leyes de Florida; que permite la libertad condicional a convictos que cumplan al menos el 85% de sus sentencias.

LA FAMILIA DE VERDECIA

Entre lágrimas la familia aseguró que lo más doloroso es explicarle a la hija de Érika que su madre no volverá.

«Solo quiero justicia para mi hermana», expresó Lynette Agosto. «Mi hermana no se merecía esto en absoluto. No merecía morir así», agregó.

Por otro lado, la madre de Érika, Carmen Verdecia, informó que desde un inicio la policía no reportaba la desaparición de su hija. Sino hasta 3, 4, 5, 6, días la policía me dijo que podía estar en cualquier parte. No, esto no es lo que haría mi hija», decía la madre de Verdecia llorando desconsolada.

Según los familiares, fueron ellos quienes descubrieron que Érika fue vista con Pierson y fue en ese momento que la policía finalmente denunció la desaparición. Tres días después de que Érika se fue de casa y nunca volvió; la madre se dirigió a las redes sociales y una amiga le comentó que había visto a su hija con un hombre «mugriento» en una tienda de sándwiches y le dijo que se llamaba Eric Pierson.

Entonces, la madre desesperada buscó el nombre de Eric Pierson en Internet y se horrorizó al leer el escalofriante historial en los periódicos sobre sus antecedentes delictivos. «Me volví loca (…) les dije (a la policía) que vieron a mi hija con un asesino; luego empezaron a buscarla, pero fue demasiado tarde», recordó.

«¿Cómo está de bien el sistema de justicia?» La policía no quiso denunciar su desaparición, pero tienen un asesino en la calle», enfatizó Carmen Verdecia.

LOS ESCANDALOSOS DETALLES DE LA CONFESIÓN DEL CONVICTO

La policía admitió que hubo un encuentro el pasado 25 de septiembre, donde interrogaron a la madre hispana y al convicto, mientras estaban juntos en una parada de tráfico; pero «ella era la pasajera en la camioneta de Pierson y no parecía estar en peligro», alegó un oficial. Sin embargo, Pierson les dijo después a los detectives que ese fue el día en que la mató.

Para cuando la policía se puso en contacto con el convicto el 4 de octubre, este les dijo a los agentes que Verdecia se había alejado cuando se detuvo para echar gasolina un poco más adelante de la parada de tráfico; y afirmó que nunca volvió a verla. Pero según las imágenes del video de vigilancia muestra que la pareja estuvo en la estación de servicio antes de la parada de tráfico, advirtió la policía, según reportó Telemundo 51.

Luego de ser interrogado, el convicto le permitió a los investigadores registrar su camioneta, donde encontraron sangre en el interior.

Tiempo más tarde, su novia llamó a la policía para decirles que Pierson había mirado el canal detrás de su casa y había dicho en voz alta: «Maldita sea, esa perra apesta», así como también lo escuchó decir: «Si no encuentran un cuerpo, no tienen un caso».

Con el pasar de las horas, el cuerpo de Érika Verdecia fue encontrado en un canal cercano a la casa del sospechoso.

