Perú | SJL: Niño de 6 años fallece durante incendio en vivienda

El incendio se llevó a cabo en la calle 24 del asentamiento humano Cruz de Motupe, en San Juan de Lurigancho

Un menor de edad, de 6 años, murió carbonizado en un incendio dentro de su vivienda, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El pequeño no pudo salir del domicilio dónde él encontraba con sus tres hermanas, quienes lograron salir con vida.

Hasta el lugar llegaron cinco unidades de bomberos que requirieron para controlar el incendio en la vivienda, donde se registra material reciclable, lo que provocó que las llamas aumentasen.

Una de las vecinas, Sabina Choque, dijo que “La niña vive acá y ella se dio cuenta. Yo bajé corriendo para que salgan los niños, pero ya no se podía entrar porque estaba lleno de humo. La dueña no estaba, solamente los niños. Ellos no tenían luz, estaban con la vela. La señora siempre amontona basura y toda le digo que no tenga”.

Además, otra vecina de la zona, Olga Quispe, indicó que los pequeños se encontraban dormidos cuando la vela se cayó al suelo. “Ahí es donde se ha incendiado. Las tres chiquitas se han salvado pero el chiquito no quiso saltar”, mencionó.

De acuerdo con el informe de TV Perú, al momento del trágico accidente, la progenitora del pequeño no se encontraba en la casa, ya que había salido desde muy temprano al mercado donde trabajaban.

El domicilio no contaba con servicio de luz eléctrica y usaban en su interior con velas, lo que habría provocado el fuego dentro de la vivienda.

El cuerpo del menor se encuentra a la espera de un fiscal para que sea llevado a la morgue.