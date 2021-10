Se burlan de Scott Disick tras el compromiso de Kourtney Kardashian (Imágenes)

Este domingo 17 de octubre Kourtney Kardashian anunció su compromiso con Travis Barker, luego de que el baterista de blink-182 le pidiera la mano en una romántica a la artista en un círculo de rosas rojas en la playa del Hotel Rosewood Miramar en Montecito, California.

Cabe destacar que, esta es la primera vez que la artista de 42 años pasará por el altar, destacando que a pesar de haber tenido 3 hijos con Scott, nunca se comprometieron, debido a los numerosos problemas de Disick.

Además, hay que acotar que hace poco tiempo se filtraron unos mensajes del empresario hablando mal sobre Barker con otro ex de Kourtney, donde quedó expuesto su dolor por no poder estar con la Kardashian.

Finalmente, mientras en algunos mensajes felicitaron a la feliz pareja, otros usuarios lanzaron sus mejores memes acerca del estado de Scott Disick luego de enterarse que su ex se va a casar.

Kourtney Kardashian se comprometió*

Scott Disick be like: pic.twitter.com/KNraYPEM9t — 𝗲𝗺𝗶bee 🐝✨ (@emi_kardash) October 18, 2021

scott disick ahorita https://t.co/LIjRHO1vZL — 😎 (@ketocams) October 18, 2021

Scott Disick en este momento con el anuncio de Kourtney pic.twitter.com/D9OUWDTMlG — Mar y Ana (@mar_y_anaa) October 18, 2021

Scott Disick viendo como Kourtney ya se comprometió con Travis Barker: pic.twitter.com/d6OI7SDduM — Nicolás Pacheco de Amor en Custodia  (@CheveDelOxxo) October 18, 2021

Me lo imagino a Scott Disick enterándose del compromiso de Kourtney Kardashian y Travis Scott (Recuerden que ella siempre rechazo casarse con Scott y eso que tuvieron 3 hijos) pic.twitter.com/7ktiJqf5Gk — Luci💜 (@LuciMSR) October 18, 2021

Scott Disick enterándose que la Kourtney se comprometió con Travis B pic.twitter.com/NkWb521e5R — Marianina Crustáceo 🦀 (@balebertha) October 18, 2021

a mi queridisimo e infielisimo scott disick se lo ha de estar llevando la burguer https://t.co/SI5nth6zFT — Paola (@PaolaSosaS) October 18, 2021

Scott Disick looking at these engagement tweets like pic.twitter.com/otdojwRCtX — shawtysbabii (@shawtypleaseme2) October 18, 2021

scott disick on his way to date another teenager after finding out kourtney’s engaged pic.twitter.com/vniNp39tI6 — Kendall Marks (@kendallmarks95) October 18, 2021