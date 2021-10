▷ Juez de Audiencia Nacional de España cita para el 27 de Octubre al «Pollo» Carvajal #19Oct

El juez de la Audiencia Nacional de España Manuel García-Castellón citó para el próximo 27 de octubre al exdirector de los servicios de inteligencia venezolano, Hugo «El Pollo» Carvajal, para declarar como testigo en la causa que hay abierta por terrorismo y en la que ya había declarado por voluntad propia en septiembre luego de ser capturado por las autoridades.

García-Castellón citó a Carvajal este martes 19 de octubre, luego que el Ministerio del Interior de España rechazara el recurso de reposición introducido por la defensa del exgeneral contra la desestimación de su solicitud de asilo; decisión que ocurre luego de que el acusado entregara prueba sobre cómo Podemos recibía financiamiento por parte del Estado venezolano, siendo la valija diplomática uno de ellos.

Según fuentes de Interior consultadas por EuropaPress, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha notificado este mismo martes al militar venezolano que ratifica su decisión inicial de no otorgarle el asilo. Esto le permite a la defensa de Hugo Carvajal recurrir en la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional, que hasta ahora ha detenido su extradición a EEUU, país que lo busca por delitos relacionados con el narcotráfico.

Durante este tiempo y con el objetivo de evitar su extradición, el «Pollo» Carvajal ha ido aportando una serie de documentación al juez, parte de ella relacionada con supuestos pagos de Venezuela a dirigentes de Podemos, así como otros datos que apuntan, por ejemplo, a que el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que ha impulsado varias iniciativas de diálogo en Venezuela y simpatiza con la administración de Nicolás Maduro, tendría una mina de oro en nuestro país.

Sobre eso, el partido Ciudadanos solicitó el lunes 18 de octubre al Congreso la comparecencia del presidente español en funciones, Pedro Sánchez, para que explique lo dicho por «El Pollo» Carvajal.

El expresidente Rodríguez Zapatero calificó como «surrealista» la información según la cual poseía una mina de oro en Venezuela.

El Partido Popular (PP), el sábado 16 de octubre, reclamó también explicaciones a Zapatero por esta supuesta propiedad y aseguró que iba a pedir que se investigara en el Congreso, igual que el conocido caso «Delcygate», que según el diario ABC la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, estuvo en el aeropuerto de Barajas en Madrid en enero de 2020 porque habría sido invitada por el expresidente español, ir al médico y hacer compras. Sin embargo, las fuentes mencionadas por ese diario no fueron reveladas.

Carvajal: «Me aconsejaron que viniera a España»

El diario ABC, que tuvo acceso a la solicitud de asilo de Hugo Carvajal, dijo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España le aconsejó que se estableciera en ese país, luego de que dijera que su familia ya estaba en la nación ibérica. Por eso, la elección del territorio español para esconderse no fue a la ligera.

«Antes de venir me puse en contacto con el CNI, con quien mantengo contacto desde hace mucho tiempo, y les dije que ya mi familia estaba en España y que mi intención era reunirme con ellos. Me aconsejaron que me viniera y que usara mi pasaporte original, pero con otra identidad que como alto cargo se me había facilitado por las autoridades gubernativas de Venezuela», dice el texto del citado portal.

Más información en www.tacualdigital.com