64% de los venezolanos migrantes llegaron a Colombia en 2018 y 2019

Caracas. 64% de los migrantes venezolanos llegaron a Colombia durante los años 2018 (34%) y 2019 (30%), revela la encuesta Pulso de la Migración realizada por el Departamento Nacional de Estadística (Dane), con el apoyo del Banco Mundial y la Universidad del Rosario, con el propósito de conocer cómo la población migrante se está viendo afectada durante la pandemia por el COVID-19.

Los resultados de la investigación arrojan además que en 2020 apenas 9% ingresó al país vecino, coincidiendo con el cierre de las fronteras para contener el COVID-19. Asimismo, 96% de los encuestados dijeron que tienen intención de seguir viviendo en Colombia de hoy a un año, mientras que 3% señaló que quiere regresar a Venezuela y 1% desea trasladarse a otro país.

Interrogados sobre a qué país piensan trasladarse, 52% de los encuestados dijo a otro país, sin nombrar alguno, mientras que 29% dijo no saber, 9% se inclinó por Chile de hoy a un año, 6% por Perú, 2% por Ecuador, 1% por Brasil y 1% por Argentina.

Sobre las razones por las que decidieron emigrar a Colombia, 92% de los encuestados expresó que lo hizo para mejorar sus condiciones económicas. Según el grupo etario, 95% de los venezolanos de entre 25 y 54 años afirmó que llegó a Colombia en búsqueda de mejores condiciones económicas, 20% de 55 años o más señaló que emigró por motivos de salud, 23% del mismo rango de edad dijo que lo hizo para estar con su familia.

Redes de apoyo, educación y trabajo

Antes de emigrar a Colombia, 81% de los encuestados manifestó que tenía contactos, bien sea algún familiar, conocido o amigo, que ya estaban viviendo en el país vecino. Asimismo, 72% dijo que no tiene pasaporte venezolano, mientras que 28% afirmó que tiene el documento de viaje. Sin embargo, 69% de ellos manifestó que el pasaporte venezolano está vencido.

Consultados sobre el nivel educativo, 53% de los encuestados afirmaron que tienen el título de Bachiller, 25% completaron la primaria, 9% cuenta con un título que los acredita como técnicos, 8% tiene título universitario, 3% dijo no poseer ningún título académico o diploma, 0,4% tiene título de postgrado y 1% ha recibido otro título o diploma.

Sin embargo, 93% de los encuestados que manifestaron tener un titulo técnico, universitario, de posgrado u otro afirmaron que no ha homologado sus títulos profesionales en Colombia. ¿Las razones? 40% de las personas dijeron que por falta de los documentos requeridos para realizar el trámite, 24% por desconocimiento del procedimiento, 23% por falta de dinero, 7% señaló que no lo necesita, 3% dijo que no le interesa y otro 3% argumento otras razones.

95% afirmó que no ha recibido ningún permiso para ejercer su profesión u oficio desde que llegó a Colombia, y 50% dijo tener deseos de cambiar de actividad o el empleo que tiene en la actualidad. Las razones para desempeñarse en una actividad o empleo diferente al actual responde, principalmente, al interés en mejorar sus ingresos (86%).

La consulta también reveló que 40% de los encuestados ha tenido o tuvo dificultades para encontrar un trabajo, en su mayoría (69%) debido a que le han exigido documentos que no tiene. Con todo, 39% de la población migrante encuestada afirmó que enviaba dinero o remesas a alguien en Venezuela antes de la pandemia, la mayoría de ellos (41%) cada mes.

El Dane indica que la encuesta Pulso de la Migración recoge información del 23 de julio al 23 de septiembre de 2021, y prevé recolectar tres rondas más de esta consulta de manera bimensual. Para la investigación fueron consultadas 7.955 personas y 3.475 hogares, en los que se incluye la población migrante de nacionalidad venezolana y colombianos retornados de 15 años o más.

Colombia es el principal país receptor de población expulsada de Venezuela en los últimos cinco años, con 1.742.927 personas en su territorio, según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Redacción El Pitazo