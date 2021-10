Alfredo Díaz: «Mi mejor gestión esta en cada uno de los neoespartanos»

Pocos políticos pueden mostrar el ímpetu y la dedicación que expone en cada caminata, encuentro o reunión el gobernador y candidato a la reelección por Nueva Esparta Alfredo Díaz Figueroa.

Con los pies puestos en la realidad de su gente, sin descanso, rodeado del amor y una gran aceptación, todos los días sale a la calle a dar la cara en la lucha por la democracia.

Se trata de un hombre sencillo y humilde que mantiene abiertas las puertas de su despacho en la Gobernación a todos y cuando vio que no podían movilizarse por la falta de efectivo, de gasolina y por la situación económica, salió al encuentro de su pueblo quienes lo ven como un amigo, al hombre que se le puede hablar sin intermediarios, y que está a su lado en momentos de alegría y dificultad saben que pueden confiar en Alfredo Díaz.

“Soy el hombre humilde, sencillo, que visita a su gente y comparte con ellos en sus hogares donde me reciben con cariño, porque a todos los considero como mi familia. Hoy y siempre he estado a su lado, no me cansaré de luchar por ellos, por mi Estado y por mi Venezuela, razones por las cuáles he levantado mi voz y todos aquellos que me conocen saben que soy hombre de lucha que a nadie me le quedó callado a la hora de reclamar nuestros derechos”.

En cada contacto que ha mantenido a lo largo de su carrera como político muestra su decisión de seguir adelante, firme sin dudas. Alfredo Díaz es el hombre que a pesar de su juventud ha gerenciado en momentos difíciles, con gobiernos regionales y nacional en contra y cómo buen capitán ha llevado al barco a puerto seguro.

La gente le devuelve con fuerza y optimismo cada saludo y a su rápido paso, signado por el poder de su dinamismo, va dejando miradas de afecto de grandes y chicos. Las matronas en cada uno de los pueblo lo bendicen y rezan por él, algunas le confiesan sin titubeos su maternal amor. La gente cosecha lo que siembra y obviamente Alfredo Díaz ha sembrado mucho afecto.

