Carla Angola rompe en llanto y habla sobre la enfermedad que no le permite tener hijos

La periodista venezolana Carla Angola ofreció una reciente entrevista para el también comunicador Luis Olavarrieta y además de hablar de su salida de Venezuela por persecución política comentó acerca de su enfermedad que a su vez, le ha causado problemas para tener hijos.

La presentadora explicó que padece de una endeometrosis, y que hace tiempo se sometió a una operación con el fin de poder concebir un bebé pero desafortundamente no salió bien «Eso es algo que está en carne viva, yo todavía no entiendo porque se postergo tanto, la profesión siempre fue como la prioridad y con mi esposo Alejandro queríamos y lo estamos buscando desde hace 8 años (…) a mi me hicieron una operación porque yo tengo endeometrosis que es una de las razones por las cuales no puedo tener hijos (…) son dos quistes enormes y me tuvieron que operar y mi esposo lejos», dijo.

«Cuando pudimos tener el dinero que de hecho tuvimos que pedir prestado para eso, no salió bien y ademas no lo hicimos con la persona más empática, nada salió bien y yo creo que eso me partió el corazón», añadió.

Sobre si todavía tiene el deseo de ser madre, confesó que «Si, claro. Lo que pasa es que ese día que fallo me di cuenta cuanto mi esposo quería tener un hijo (…) y verlo a él llorar fue como un antes y un después y creo que fue un gran error que dejáramos de hablar de eso y dejar pasar demasiado años otra vez (…)», agregó.

«A mi lo que más me hace sufrir es no poder heredar todo ese aprendizaje en alguien, construir un ser humano con todas esas cosas que ya yo viví (…)», acotó.

Cabe destacar que, la endometriosis es un trastorno a menudo doloroso en el cual el tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece fuera del útero. La endometriosis afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis.

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en facebook