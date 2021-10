Chivo Narváez afirma que candidatos del chavismo representan el atraso del estado

Francisco “Chivo” Narváez, candidato a legislador en el estado Nueva Esparta por la Unidad, afirmó que candidatos del chavismo representan el atraso y son culpables del desastre en que se ha convertido Nueva Esparta.

Del mismo modo, recordó que los apagones interminables, la escasez de agua y los huecos en las vías son responsabilidad de los candidatos del chavismo.

Narváez indicó que luego de 22 años de atraso quieren engañar a la población con trapos de agua caliente, como lo son los bacheos que están realizando que son insuficientes para el caos que ha en las carreteras.

Añadió que en la región persiste una hambruna generalizada provocada por la ejecución de un modelo económico, político y social errado.

“A ellos no les importa el pueblo y el estado. Van a tratar de desaparecer la región del mapa político. A ellos nos les falta el gas, no les falta la electricidad porque tienen plantas en sus casas y no les falta alimentos”.