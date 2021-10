Chúo Torrealba, sobre caso Álex Saab: Lo importante es la justicia, ya se sabrá si es héroe o villano

El exsecretario de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, habló este lunes en torno al caso del supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, y señaló que lo importante es la justicia, y luego que “ya se sabrá si es héroe o villano”, declaraciones que han generado gran cantidad de diversas reacciones en redes sociales.

“La justicia es más importante que la revancha o el encubrimiento: A quienes celebran y quienes condenan la extradición y juicio a Álex Saab no parece importarles algo clave: Los miles de millones destinados a comida y viviendas para los más pobres. ¿»Héroe», villano?. ¡Ya se sabrá!”, afirmó Torrealba vía Twitter.

Tras la polémica donde cuestiona si Saab es héroe o villano, Torrealba lanzó un hilo de tuits donde aclara lo siguiente: “Curiosos y extendidos los problemas de lecto-escritura, pero insisto: Algunos que «condenan» la extradición y enjuiciamiento de Saab jamás tuvieron que comer alimentos Clap de baja calidad y en mal estado. Dicen hablar en nombre de un «pueblo» al que hambrean. Pero también no pocos que hoy «celebran» la detención y juicio a Saab les dicen «lambucios» a millones de ciudadanos para quienes el Clap no es un «complemento» de la dieta, sino la base de su dieta, y los acusan de «venderse» y hasta «arrastrarse por una caja de comida». ¿Recuerdan?”.

“Por eso, para quienes la lucha social no es un juego de video lo importante es la justicia, no la revancha o el encubrimiento. Y justicia es descubrir donde están los miles de millones que debieron ir a la compra de alimentos y la construcción de viviendas para los más pobres!”, agregó.

La lengua “se les suelta, pero apenas es desahogo”



Además insistió en que “cada vez que ocurre un episodio similar («ofrecieron recompensas por estos tipos»… «El Pollo está cantando»… «extraditaron a la enfermera-tesorera», etc.) en algunos se disparan expectativas, el cerebro reptil les domina y la lengua se les suelta. Pero apenas es ‘desahogo’”.

“Es prudente entonces que aparezca un adulto y recuerde algunas cosas básicas: Que para acabar con el populismo tiene que haber prosperidad, que no habrá prosperidad si no hay paz, que no habrá paz sin justicia y que no habrá justicia sin re-institucionalización del país, y que para lograr esa re-institucionalización hay que convertir el extendido malestar ciudadano en tejido social y fuerza política, capaz de obligar a la actual minoría con poder a desprenderse de ese poder para que todos los venezolanos podamos convivir con apego a la Ley!”, sostuvo.

Finalmente, “Chúo” Torrealba dijo que “dicho esto, ya puede cada quien regresar a su celebración o a su resentimiento, pero recuerden que mañana el desafío será exactamente el mismo: ¡Construir un país viable para todos, sin impunidad pero sin venganza, un país de emprendedores exitosos, con democracia y libertad!”.

Más temprano se conoció que el juez John J. O’Sullivan, del Tribunal Federal del sur de Florida, le negó a Álex Saab la libertad bajo fianza y fijaron la nueva audiencia para el 1 de noviembre.

