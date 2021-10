Cómo proteger tu moto frente a un robo: las mejores recomendaciones

La protección de tu moto frente a robos más efectiva es asegurarla bien en un garaje, pero existen otros consejos muy efectivos para evitar el hurto de tu vehículo. Estos son los más conocidos y efectivos para proteger tu moto frente a un robo:

– Utiliza varios sistemas antirrobo para aumentar la protección de tu moto frente a robos, así será mucho más difícil proceder al hurto. Por ejemplo, puedes combinar un candado de disco con un sistema de cadena, pues así la moto quedará inmovilizada. Las alarmas también son una buena idea para evitar los robos. Además, procura anclarla a un puesto fijo, pues la forma principal de robar una moto es cargándola a peso e introduciéndola en un furgón. Por lo tanto, otra de las recomendaciones para proteger tu moto frente a un robo es sujetarla con una cadena a un lugar fijo, como, por ejemplo, una farola.

– Guarda tu moto en un garaje o parking, pero evitar dejarla en espacios públicos, sobre todo por la noche, ya que en ese momento se producen más robos. Además, también la protegerás de sufrir posibles desperfectos.

– No aparques en lugares demasiado aislados, como zonas muy apartadas o calles solitarias. Lo ideal es dejarla en calles transitadas para proteger tu moto frente a un robo. Sin embargo, también conviene evitar las calles comerciales, pues el momento en que más se concentran los robos de moto es al final de la jornada, cuando se aparca el vehículo y no vuelve a utilizarse hasta el día siguiente. Por este motivo, si tu moto no pernocta dentro de un parking o un garaje, te recomendamos que la aparques en lugares de difícil acceso. Evita los recintos públicos no vigilados ni iluminados, y procura estacionar donde haya cámaras de videovigilancia.

– Incluye una cobertura de robo en tu seguro de moto, ya que, a diferencia de los seguros de coche, los seguros de moto más baratos no suelen incluir la cobertura de robo. Para cubrir esta amenaza, las compañías aseguradoras suelen ofrecer una modalidad a terceros con este tipo de garantía. Así pues, su prima dependerá del valor de la moto, sus años de antigüedad y su potencia.

Tipos de candados más seguros para motos

Después de conocer las mejores recomendaciones para proteger tu moto frente a un robo, y sabiendo que los sistemas antirrobo son fundamentales, pasamos a indicarte cuáles son los candados más recomendados por los especialistas para salvaguardar bien tu vehículo.

En el mercado existen multitud de sistemas que te ayudarán a proteger tu moto frente a un robo. Desde una cadena resistente con fuertes eslabones para sujetar tu vehículo a puestos inmóviles, hasta discos con o sin alarma para impedir el movimiento de la rueda del vehículo. Además, algunos sistemas antirrobo también incluyen alarmas sonoras que se activarán ante cualquier movimiento, algo que disuadirá al ladrón antes de cometer su fechoría.

A continuación, te mostramos los sistemas más efectivos para la protección de tu moto frente a robos:

Cadena: este tipo de candado es el más popular y el más utilizado entre los moteros. Consiste en una cadena larga y resistente que se puede colocar en cualquier parte de la moto, evitando de este modo su funcionamiento a menos que se quita el candado.

Candado articulado: este es un candado mejor que el anterior, y su colocación es mucho más cómoda y práctica. Suelen estar recubiertos de plástico, por lo que tienen un extra de seguridad. De hecho, son más resistentes al corte con una sierra o una herramienta similar.

Candado de horquilla: estos candados tienen forma de U, lo que permite que se puedan colocar en las ruedas y sujetar el vehículo a algún elemento fijo de la calle, como una farola. El candado de horquilla es de los más populares, por eso su uso está tan extendido.

De disco: el candado de disco es muy sencillo a la vez que eficaz, y su función principal es la de bloquear el disco de freno de la moto para evitar que la rueda pueda ser girada. Es una alternativa bastante económica, y su peso es muy ligero.

Candado con alarma: por último, los candados con alarma son una opción perfecta para proteger tu moto frente a robos, pues ahuyentará a los ladrones y evitará su hurto. Este tipo de candados suele ser de disco, y lleva incorporada una alarma que se activará cuando alguien intente forzarlo.

A finales de 2019, en España había 3,6 millones de motocicletas circulando por nuestras carreteras, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Así pues, cada vez son más los moteros interesados en la protección de estos vehículos relativamente sencillos de sustraer. Además, también es bastante improbable de recuperarlos una vez que los han robado.

Y es que, el principal objetivo de estos delitos consiste en desguazar las motos para vender sus piezas en el mercado negro. Así pues, si este vehículo de dos ruedas constituye tu medio de transporte habitual, sigue estas recomendaciones para proteger tu moto frente a un robo.

El Español

Por: Reporte Confidencial