España | Atlético de Madrid – Liverpool hoy, en directo: ver el partido de Champions League online en vivo

Atlético de Madrid y Liverpool se enfrentan hoy en el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Te contamos en directo el resultado, goles, polémicas y minuto a minuto del partido en vivo online.

20:25 – Sensibles ausencias en la zaga colchonera

Sin Giménez ni Savic, el Cholo Simeone apuesta por mantener el esquema y colocar a Felipe y Kondogbia como alternativas. El mediocentro hace de multiusos y tapará las ausencias.

20:20 – Tridente de lujo para los reds

Había pocas dudas con la posible alineación de los reds sobre todo con la delantera. Tridente de lujo del Liverpool en ataque con Mané, Salah y Firmino como abc de los ingleses.

20:15 – No juega Luis Suárez

Partido especial para Luis Suárez ante otro de su ex equipos pero tendrá que esperar desde el banquillo. Antoine Griezmann y Joao Félix son los elegidos para ocupar el frente de ataque de los colchoneros.

20:10 – Así sale el Liverpool en el Metropolitano

Estos son los once elegidos por Jurgen Klopp para medirse al Atlético. La alineación del Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Keita; Mané, Salah y Firmino.

🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴

How we line up for #ATMLIV 👊

— Liverpool FC (@LFC) October 19, 2021