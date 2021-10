¿Por qué se incendian los vehículos en Venezuela?

En tiempos recientes se han reportado vehículos incendiados tanto en colas por gasolina como en otros lugares en Venezuela, en medio de la escasez de combustible que vive el país, lo que ha obligado a las personas a estar en largas filas por horas e incluso días.

A propósito de esta situación, Caraota Digital consultó la opinión del comandante de los Bomberos de Caracas, Jorge Molina, para conocer qué puede estar ocurriendo.

«El problema es que la gente sigue sin entender que cuando está echando gasolina el combustible que se está descargando está desprendiendo vapores que son capaces de inflamarse con un mínimo punto de ignición, por lo que no se puede mantener el carro encendido», explicó Molina.

También, señaló que en la actualidad debido a la situación de escasez de combustible, los vehículos se surten de gasolina uno detrás de otro. «Y se acumulan los gases, que generan ese tipo de explosión».

A juicio de Molina esta peligrosa práctica de surtir gasolina con los carros encendidos es más recurrente de lo que se cree, por lo que considera que hay «imprudencia» de algunas personas, que se suman al personal no calificado en las estaciones de servicio.

«No son preparados como los de antes. Tu para ser liniero de una bomba de gasolina, Pdvsa te preparaba, con las medidas de seguridad pertinentes de ese sistema», enfatiza.

El experto subrayó que para prevenir accidentes hay que seguir las normas de seguridad, tanto los usuarios como quienes atienden en las estaciones de servicio, las cuales son: no dejar el carro encendido, no fumar, no hablar por el celular, tener los extintores cargados, y mantener el cilindro del gas en buenas condiciones.

INCENDIOS DE VEHÍCULOS EN VENEZUELA: ¿INFLUYE LA GASOLINA?

Entretanto, el mecánico automotriz, Luigi Tamborrino, planteó una hipótesis de lo que podría estar ocurriendo en aquellos vehículos que se han incendiado antes de llegar a las estaciones o en otros lugares.

«Es posible que haya una fuga de gasolina por los inyectores debido a que las gomas que los protegen se dañan por la mala calidad de la gasolina, al haber una fuga de gasolina una simple chispa es capaz de incendiar un carro», explicó.

Tamborrino, indicó que la gasolina que se trae de afuera «tiene muy poco octanaje por eso la gran cantidad de carros pistoneando».

Además, subrayó que hay «irresponsabilidad de la gente que la diluye para que rinda más», al afirmar que este combustible es mezclado con otras sustancias.

En este sentido, indicó que la gasolina que se suministraba antes era de 91 y 95 octanos, y «la que surtimos hoy en día es de 83 a 87 octanos».

OTRAS CAUSAS

Otra fuente conocedora del tema, afirmó que esto también puede ocurrir por fallos eléctricos y electrónicos en algunos de los dispositivos, reparaciones mal hechas, fallas en la fusilera por cortos, fallas en el sistema de retorno de los vapores combustibles, e incluso incendios intencionales.

CASOS DE VEHÍCULOS INCENDIADOS

Uno de los casos ocurrió el pasado 4 de junio de 2020, en la urbanización El Obelisco en Barquisimeto, estado Lara, cuando una persona logró surtir gasolina y 10 minutos después su carro se incendió.

También, el 9 de junio del año pasado se conoció que en la estación de servicio de Parque Central, se incendió un carro minutos de salir de la estación. Ese día ocurrió lo mismo con una moto en Agua Salud.

A su vez, el 17 de septiembre de 2020 se registró que un carro se incendió en plena Autopista Regional del Centro, a la altura de Guacara, estado Carabobo.

También, el caso más reciente documentado a través de las redes sociales, fue el pasado 13 de septiembre del presente año en la Redoma de Guaparo, en Valencia, estado Carabobo.

SIGUEN LOS INCENDIOS DE CARROS; 3;55 pm. Un auto se incendió en plena Redoma de Guaparo y fue auxiliado por un camión cisterna. vídeo cortesía Gabriel Pérez pic.twitter.com/xM00WfYUDt — Luis Borjas (@luisborjasc) September 13, 2021