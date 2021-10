Ronald Herrera se unió a Leones del Caracas

El lanzador de Leones del Caracas, Ronald Herrera se unió a los entrenamientos de los melenudos el pasado lunes de cara a la temporada 2021 de la LVBP.

El ex grandeliga que debutó con los Yankees de Nueva York en la campaña de 2017, dijo presente en las prácticas de los caraquistas, quienes estarán conducidos por el estratega José Alguacil.

“Tuvimos una conversación ambos para ver cómo está”, comentó el manager José Alguacil al equipo de prensa de Leones. “No soy de apresurar a nadie, me dijo que estaba trabajando, hizo una sesión de bullpen. Lo más probable es que haga un live o tire los próximos juegos y ahí veré dónde está él”

La primera temporada del maracayero con los felinos no fue la mejor. En solo cuatro apariciones (dos aperturas) su promedio de carreras limpias fue de 31.76 y su balance fue de cero victorias y una sola derrota.

“Estuve trabajando bastante en lo que fue mi físico y tratar de lanzarle mucho a bateadores”, confesó Herrera al equipo de prensa de Leones. “Durante la pandemia no tuve donde entrenar, se me hizo muy difícil, me había mudado a una nueva ciudad en Estados Unidos, pero gracias a Dios pude conseguir ese lugar donde entrenar y pude prepararme bastante bien”.

Ronald Herrera: «Estoy listo para ahora ayudar al equipo. Me gustaría estar de abridor porque es donde he estado en toda mi carrera» pic.twitter.com/usyE7yi9ea — Guillermo Liñares (@GuilleL1994) October 18, 2021

Con información de ElEmergente.