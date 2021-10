Ya hay fecha para el inicio de grabaciones de ‘The Witcher 3’

Después de una larga espera, finalmente la segunda temporada de ‘The Witcher’ llegará a finales de este 2021 donde veremos de nueva cuenta a Henry Cavill en el papel de Geralt de Rivia pero al parecer la plataforma de Netflix aprendió de sus errores y al parecer no quiere perder mucho tiempo para renovar la serie y este día se dio conocer que el inicio de grabaciones de ‘The Witcher 3’ iniciará a principios de 2022.

Durante las grabaciones de la segunda temporada de ‘The Witcher’ a finales de 2020, se dio a conocer que el actor Henry Cavill sufrió una lesión en el tendón de la corva, lo cual lo inhabilitó por un tiempo hasta que pasó su rehabilitación y no fue hasta principios de este 2021 cuando regresó a los sets para terminar esta nueva entrega, además del retraso que ya se tenía a consecuencia de la pandemia.

Este día se dio a conocer que el inicio de grabaciones de ‘The Witcher 3’ iniciará a principios de 2022, aproximadamente durante el primer trimestre del siguiente año, por lo que estos nuevos episodios podrían llegar para principios de 2023 si no hay mayores complicaciones.

Pero no sólo tendremos esta serie live-action. ya que también se está trabajando en el spin-off ‘The Witcher: Blood Origin’, el cual estará ubicado mil años antes de los acontecimientos de ‘The Witcher’ y recientemente se estrenó la serie animada ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’, la cual tuvo un buen recibimiento por parte del público y expande todavía más este universo fantástico.

El estreno de la segunda temporada de ‘The Witcher’ llegará a Netflix el próximo 17 de diciembre de 2021.

Wipy