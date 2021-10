Adriana Azzi: Horóscopo del 20 de octubre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 20 de octubre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Recordar.

Número de suerte: 448

Levanta el ánimo ya que todo será muy positivo en lo material cuidado con los gastos. Mujer que se la da, más viva que tú. Sorpresa con personas del pasado. Más responsabilidades. Una nueva racha de buenas energías aprovéchala. Debes utilizar algo que llega a tus manos.

Trabajo: Buscas nuevas alternativas ya que el dinero no te alcanza. Cuidado con compañero que hace doble cara.

Salud: Dolencias en un hombro.

Amor: Alguien que quieres que luches por su amor. Deja lo soledad. Vive cada momento de tu vida.

Parejas: Regalo de flores. Sorpresas en tu vida. Algo con dulces. Nuevas energías en tu entorno.

Solteros: Alguien del pasado que llega y te revuelve la vida. Cuidado con salidas nocturnas.

Mujer: Cambios de alimentos que te favorece. Cuidado con pérdidas. El mundo está en tus manos.

Hombre: Seducción. Buenas ideas que pones en prácticas. Nuevas responsabilidades.

Consejo: No digas no, sin saber que te ofrecen.

Tauro

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 891

Inicias asunto relacionado con estudios. Caminos abiertos a otra vida. Viaje que no esperas que debes hacer. Aumento de apetito. Logras alcanzar un fin. Mujer amiga que te busca. Nuevas ideas para un ingreso de dinero. Hecho curioso con un espejo. Buscas algo oculto. Compra de ropa blanca.

Trabajo: Mostraras tu capacidad gerencial. Cambios en tu sitio de trabajo. Alegrías por superación en lo laboral.

Salud: Estrés.

Amor: El pasado vuelve a tu vida. No permitas las manipulaciones. Nuevos sentimientos en tu vida.

Parejas: Sientes que nada te puede parar. Sentirás que estás agitado (a) con la relación que tienes.

Solteros: Estarás pendiente de unas fotos. No puedes estarte quejando por todo. Terceras personas trataran de perjudicarte.

Mujer: Sucesos que traen consecuencia pero es por algo que no sabes. Te liberas de una situación.

Hombre: No te pongas agresivo en tu casa deja los problemas en la calle. Debes saber decir que no.

Consejo: Ten más confianza en ti.

Géminis

Palabra clave: Dinero.

Número de suerte: 893

Mira las cosas en forma positivas. Celebraciones y nuevas propuestas. Tendrás grande ideas que te ayudan en lo laboral. Amigas que te dan una nueva oportunidad. Decisiones en tu vida importante. Hecho curioso con un ángel. Llega a tu vida un guía espiritual. Compras de velas. Recuerdos.

Trabajo: Cambio de empleo. Llegas tarde a tu sitio de trabajo debes salir más temprano.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Sales a buscar a una persona importante para ti. Te exigen algo. No tengas miedo habla claro.

Parejas: Ayudaras a personas que trabajan. Cuidado con personas del mal carácter. Ten cuidado con discusiones en la calle.

Solteros: Cambios de alimentos. Hecho curioso con una mascota. Juegos de azar con mucha suerte.

Mujer: La caída del cabello te preocupa. Busca ayuda espiritual. Alegrías con personas de poder.

Hombre: Trata de no salir de noche. Compra de ropa nueva. Cambio en un vehículo que te favorece.

Consejo: No pierdas las oportunidades.

Cancer

Palabra clave: Flores.

Número de suerte: 663

Sentirás que tu vida cambia día a día. Hecho curioso con una cartelera informativa. Salidas a sitio de música o bailar. Novedades en el hogar. Renacen en ti sentimientos nuevos. No comas en exceso. Resistes el mal carácter de tu pareja. Después de la oscuridad sale el sol. Se hace Justicia.

Trabajo: Debes seguir en lo que haces y ponerte más creativo (a). No te dejes manipular. Cancelaras una deuda.

Salud: Malestar en tobillo.

Amor: Cuidado queridos todo lo que brilla no es oro. Nuevos caminos. Cambios y sorpresas.

Parejas: Alegrías con personas del extranjero. Te molestara con un compañero cercano. Celebraciones.

Solteros: Te enteras del embarazo de un familiar con muchas alegrías. Alguien sale de tu casa de forma sospechosa.

Mujer: Estarás en una lucha entre el pasado y el presente. Cuidado no confíes en todo el mundo. Cuídate de accidentes.

Hombre: Debes estar pendiente de cancelar deudas viejas. Viajes en familia. Un sueño te dará una intuición.

Consejo: Busca el equilibrio para que logres tus metas.

Leo

Palabra clave: Perder.

Número de suerte: 904

Compra de ropa. Viajes por descanso o disfrute en playa. Nuevos proyectos en tu vida. Es importante en lo que quieres ya que llega pero ten calma. Una persona de carácter fuerte que te llama y te pide una reunión. Cuídate de los chismes. Una persona que te pide ayuda en algo del amor. Recibes ayuda.

Trabajo: Un problema legal que se soluciona en tu empresa. Debes hablar con claridad. Nuevo empleo.

Salud: Dolencias de piernas.

Amor: Recibes llamadas importantes. Te involucras en algo religioso. Tiempos de cambios. Celos.

Parejas: Cuidado en las mentiras. Tendrás que cambiar las cosas de golpe en tu vida. Nuevos proyectos.

Solteros: Nuevas relaciones. Cambios y mudanza. Debes evaluar por lo que estás pasando.

Mujer: Deja las dudas adelante no te detengas. Acompañas a unas amigas hacer compras.

Hombre: Debes continuar con la constancia que has tenido y logras lo que quieres. Llegas al fondo de algo.

Consejo: Si das ayuda no pidas nada a cambio.

Virgo

Palabra clave: Virgen.

Número de suerte: 784

Fin de una espera. Triunfos. Debes hacer varias cosas en un mismo momento. Debes tomar una gran decisión en tu vida. No seas impulsivo. Piensa bien las cosas antes de contestar. Llega la claridad a tu vida. Debes hacerte un ritual de limpieza. Grandes sorpresas por compras.

Trabajo: Todo no puede ser igual en lo que haces. Olvida un poco los problemas de los demás y dedícate a lo tuyo.

Salud: Cansancio.

Amor: Conoces a alguien especial a través de un amigo. Recibes buenas noticias del extranjero.

Parejas: Asistes a una oficina donde te dan un proyecto. Te preparas para un cambio de vivienda.

Solteros: Debes poner más empeño en lo que buscas. Cambios en tus ingresos en tu vida.

Mujer: Deja de preocuparte en exceso. Algo con un secreto que te llega. Regalos y sorpresas.

Hombre: Inicios. Reuniones con muchas personas importantes. Debes seguir con esa actitud.

Consejo: No hables tanto actúa.

Libra

Palabra clave: Estrella.

Número de suerte: 901

No te metas en relaciones de parejas. Problemas de celos en tu vida. Te llaman para invitarte a cenar. Cuidado con lo que dices. Mantente al margen. Tendrás nuevas conexiones para abrir puertas por negocios. Cambios en tu vida. Una persona se acerca a ti solo por dinero pero es engaño.

Trabajo: Cuida lo que tienes. Alguien está interesado en ti. El beneficio económico está en tus manos.

Salud: Cuidado con golpe.

Amor: Asistes a un lugar sin ningún límite. Nuevas relaciones. Una llegada de alguien que te trae felicidad.

Parejas: Debes colaborar con alguien necesitado. Contacto con un aeropuerto. No te compares con nadie.

Solteros: Debes estar claro (a) en lo que quieres. Debes reconocer cuando te equivocas. Nuevos beneficios.

Mujer: Cuidado con un inversión con una mujer que no te conviene. Llegas tarde a un sitio.

Hombre: Estarás de retirada no dudes en irte de un sitio. Nuevas energías para hacer lo que quieres.

Consejo: Propuestas de cuidado.

Escorpio

Palabra clave: Fe.

Número de suerte: 118

Viajes en familia. Debes poner orden en tu casa. Tu pareja te exige algo. La venganza no es buena. Se te van los ojos por alguien cercano. Estarás conectado con la astrología. Tendrás una conducta clara. Coincidencias que no te parecen en lo laboral. Afrontas una situación con tu pareja. Invitación.

Trabajo: Reducción de personal. Enfrentas cambios en tu entorno. Persona de poder que te apoya.

Salud: Sin novedad.

Amor: Amiga (o) que te cuenta un engaño amoroso. Te pedirán matrimonio y no sabes qué decir.

Parejas: Alguien que te busca y aclara algo. Antes de dormir debes hacer algo para relajarte.

Solteros: Debes orar un poco más en tu vida. Te preocupa una situación con tu pareja se precavido (a).

Mujer: Serás muy importante en una organización y tu familia. Hecho curioso con el color azul.

Hombre: Cuidado con una mujer que está conectada contigo y no es sincera y te da la espalda.

Consejo: Olvida el pasado.

Sagitario

Palabra clave: Bendecir

Número de suerte: 844

Cuidado con la traición. Gente cercana que te protege. Pídele a san miguel su protección en tu día a día. La prosperidad abre tu camino. Hecho curioso con un ritual. Tranquilidad en tu vida en algo que te molesta. Momentos cruciales y tomas decisiones. Debes resolver algo importante.

Trabajo: No puedes estar discutiendo. Cuidado con personas de ley. Tendrás que conversar para acuerdos.

Salud: Molestia estomacales.

Amor: Alguien del pasado que te viene a manipular. Confía en tu instinto. Escucha tu yo interno.

Parejas: Estarás en un ambiente agradable. Compra y venta. Debes proyectar cosas positivas. Alimentos en mal estado.

Solteros: Practicaras como seducir a una persona que te gusta mucho. Una nueva dirección para ti.

Mujer: Evolución personal gracias a la ayuda astral. No abandones lo que te gusta. Viaje que te hará gastar mucho.

Hombre: La familia es muy importante cuidado no abandones a nada ni nadie. Invertir será muy productivo.

Consejo: Cuidado no te ciegues con amigos.

Capricornio

Palabra clave: Libertad.

Número de suerte: 005

Estarás haciendo algo imposible o que pierdes el tiempo con una persona.

Te vas de viaje a sitio de montaña donde tendrás que tener cuidado. Sientes que hay alguien que no dice la verdad. Cuidado todo tiene un límite. Debes tener pendiente que los demás merecen respeto o dar confianza.

Trabajo: Una nueva persona en tu vida. Aclaras algo con una persona del pasado. La venganza no es buena.

Salud: Dolor en los pulmones.

Amor: Deja los conflictos con personas cercanas. Romance de improviso. Haz lo que tu cuerpo y corazón te pidan.

Parejas: Alguien conocido que te recomienda ya que sabe cómo trabajas. Cambio de carácter que te beneficia.

Solteros: Compra de alimentos apurada. Ganas un dinero extra. Algo con la televisión con programa.

Mujer: Algo con un nuevo amor o hogar. Cambios mudanza. Logras un entretenimiento.

Hombre: Encuentros desagradable con vecinos muy cercanos. Debes cancelar un dinero o impuesto.

Consejo: Continúa tu lucha será inagotable.

Acuario

Palabra clave: Recordar.

Número de suerte: 781

Socio (a) que te puede ayudar en lo económico. Haz una buena planificación para que las cosas se den. El sol sale para ti. Cosas nuevas para ti con la vida familiar. Perdonar es importante. Invitación a sitio de música. Te presentan a nuevos amigos. Controla los celos. Alegrías por un regalo.

Trabajo: Buscas una nueva alternativa. Triunfo en lo que te dedicas y logras lo que quieres. Buscas un crédito.

Salud: Alergias.

Amor: Amigos que esperan por ti y no lo atiendes. Te ayudan con un dinero que te dan. Bendiciones.

Parejas: Debes tomar decisiones para lograr cambios. Estás decidido a lanzarte a hacer algo arriesgado.

Solteros: Inicias en un nuevo empleo o algo de complemento. Cambios inesperados. No sobreprotejas a tus hijos.

Mujer: Problemas respiratorios de niños que debes atender. No te aceleres o no preocupes por lo que no puedes hacer.

Hombre: Celebraciones con amigos. Algo con una cena especial. Descubrirás algo especial en una foto.

Consejo: No critiques a otros, sin razón.

Piscis

Palabra clave: Futuro.

Número de suerte: 712

Debes preocuparte en organizar los proyectos. Resuelves un asunto legal. Algo con casa de playa. Compartes más con la familia. Molestia con vehículo. Compras necesarias de alimentos. Compra de copas. Se sinceró (a) con la persona que estas. Compra de herramientas para tu casa.

Trabajo: Sientes que nada avanza. Cuídate de rabias con compañeros. Cuidado con la pérdida de documentos.

Salud: Dolores musculares.

Amor: Cuidado con falsas ilusiones o mentiras. Búsqueda de estabilidad. Cuidado con decisiones apresuradas.

Parejas: Irás en busca de algo de tu vida. No te involucres en chisme. Discusiones con amigos.

Solteros: Gran estabilidad en tu vida. Solidez en lo económico. Llamadas telefónica de familiar.

Mujer: Ten cuidado con que te descubran con una persona conocida. No escuches chismes.

Hombre: Algo con un edificio de muchas ventanas o vidrios. Buscas una integración espiritual.

Consejo: El progreso está lento, pero todo avanza.

