El dirigente opositor Henrique Capriles aseguró este miércoles que la situación con Alex Saab, recientemente extraditado a Estados Unidos y acusado de lavado de dinero, «no es venganza, es justicia».

Durante una rueda de prensa, Capriles comentó que Saab nunca fue un diplomático del Gobierno de Nicolás Maduro. «Eso se lo inventaron ahora», en referencia al estatus que, según el chavismo, tenía el empresario barranquillero al momento de su detención.

Asimismo, Capriles señaló que Saab es de los principales responsables de la crisis en Venezuela, ya que bajo sus gestiones, el chavismo «le hizo creer a la gente que se preocupaba por el hambre».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REDUCEN SENTENCIA DEL TUERTO ANDRADE: PODRÍA QUEDAR LIBRE EN 2022

Sobre los Clap, negocio que rodeó a Alex Saab y a su socio Álvaro Pulido, Capriles indicó que eso «fue una caja negra», en referencia a todos los recursos que recibió este programa gubernamental y que, según las autoridades norteamericanas, enriqueció al barranquillero.

Por último, detalló que el Gobierno nunca aclaró «cuánto pagó» por la defensa de Alex Saab, que según algunos expertos, la manejó el exjuez español, Baltasar Garzón.

ALEX SAAB JUZGADO EN ESTADOS UNIDOS

Este lunes tuvo lugar la primera comparecencia de Alex Saab ante un juez en Florida, Estados Unidos. La audiencia se realizó de manera virtual, viéndose a un Saab tenso, con el cabello más largas de lo normal.

El juez O´Sullivan leyó sus derechos e indicó que estaba siendo juzgado por lavado de dinero. Tras varios minutos, la audiencia terminó con el regreso de Saab a su celda.

The post Capriles sobre el caso Alex Saab: "No es venganza, es justicia" appeared first on Medio de comunicación para la comunidad de Habla Hispana – Caraota Digital.

Por: Caraota Digital

Autor: Miguel Da Silva

Fecha de publicación: 2021-10-20 15:06:47

Fuente