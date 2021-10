Consulta ND | Maduro pagó 14 bs. por pensión y un mes de ‘aguinaldo’: ¿Qué dice la gente?

La administración de Nicolás Maduro comenzó a pagar este martes 19 de octubre un mes de pensión (correspondiente al mes de noviembre) y un mes de aguinaldo. El total ronda los 14 bolívares.

El anuncio lo hizo este lunes el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a través de su cuenta en Twitter y que además invitó a los pensionados a hacer uso de los medios digitales para pagos. Esto desató una serie de críticas por parte de los usuarios quienes consideran que eso no alcanza ni para un kilo de queso.

«Esta publicación lo que da es pena ajena con los pensionados, los venezolanos no merecen miseria, y que estén dando la batalla en todas las instancias como dice Maduro por Alex Saab, Uds pagarán el hambre que causan», escribió una persona.

El equipo de ND consultó a varias pensionadas residentes de la parroquia Caricuao y todas coincidieron en ese dinero recibido hoy no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

A Militza Ortega le cayó de sorpresa, pues no sabía de ese depósito para hoy. Sin embargo, expresó estar indecisa si comprar un cuarto de kilo de café o una harina PAN. Aprovechó la ocasión para recordar que en años anteriores, con el pago de la pensión podía comprar algún artefacto electrodoméstico si quería, pero que ahora no puede. «Esta pensión es muy pobre, es poco para todo lo que uno le dio al país. Esto tiene que cambiar y que se reconozca lo que es una pensión digna, de verdad. Gracias», expresó visiblemente conmovida.

Para Carmen Gómez la pensión es sinónimo de «miseria» y señala que con esos 14 bolívares depositados hoy no le sirven para nada. Si acaso, para algunos pasajes.

Cuenta que un trayecto desde Caricuao hacia el municipio Chacao le cuesta 4 bolívares ida y vuelta. «Qué me queda? ¡10 bolívares! Con eso será que me compro un plátano, es que no se puede nada con esta inflación tan grande que estamos viviendo», dijo y considera que la administración de Maduro debe sentarse a «dialogar y ver la situación país en la que estamos».

«Tengo 32 años en la administración pública. ¿Tantos años de trabajo para llegar a 7 bolos? es demasiado fuerte», apunta y expresó que quisiera darle esos 14 bolívares a Cilia Flores «para ver qué hace ella con eso».

Por otra parte, Milvia Villarroel dice que antes el pago de la pensión le daba para darse algunos gustos, entre esos, ir a la peluquería. Algo que ya no puede hacer. «Si te compras un tinte, no te alcanza para el agua oxigenada», dice y señala que con el pago de la pensión tampoco alcanza para la comida: «Un kilo de queso cuesta casi 20 bolívares, la carne también está cara. Si compras un pan, no compras el queso, porque no alcanza para más nada. No te bañas, no te cepillas», expresó.